В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:11
Землетрясение произошло на глубине 14,37 километра. Подземные толчки были зафиксированы в 09:18 местного времени, что соответствует московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Эльбистан, пишет ФедералПресс.
В феврале в этой же провинции уже произошли два мощных землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла с промежутком в девять часов. Власти Турции назвали эти события «катастрофой века».
Количество погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысяч человек.