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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

28 сентября 2023, 08:09
В провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение силой 4,0 балла. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) через социальные сети.

Землетрясение произошло на глубине 14,37 километра. Подземные толчки были зафиксированы в 09:18 местного времени, что соответствует московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Эльбистан, пишет ФедералПресс.

В феврале в этой же провинции уже произошли два мощных землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла с промежутком в девять часов. Власти Турции назвали эти события «катастрофой века».

Количество погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысяч человек.

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