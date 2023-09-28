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Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

иллюстрация

В Ташкенте на таможенном складе произошел сильнейший взрыв

28 сентября 2023, 02:42
Фото: Город55
иллюстрация
Волна от взрыва распространилась на расстоянии 30 километров, есть пострадавшие.

Вчера, 27 сентября, примерно в час ночи по московскому времени в Ташкенте прогремел большой взрыв. Это случилось в районе таможенного склада местного аэропорта в Сергелийском районе. Есть пострадавшие.

Взрыв был такой силы, что в домах рядом с эпицентром оказались выбиты стекла. Ударная волна прошлась на расстоянии 30 километров. После начался пожар, складское помещение было полностью уничтожено, пишут «Новые известия». Известно, что оно принадлежало ООО «Интер логистика».

В МЧС Узбекистана сообщили, что взрыв произошел из-за удара молнии. Ранее в соцсетях и СМИ была информация о том, что инцидент случился в результате крушения самолета. Эти данные в министерстве опровергли.

Очевидцы сообщили о большом количестве пострадавших. В момент взрыва в аэропорту находилось много сотрудников. Как сообщают в министерстве здравоохранения Узбекистана, серьезных травм нет. Количество пострадавших не уточняется.

В подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке
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#Происшествия#Пожары#Взрыв#Склад#Новости#Алина Ясинская#Удар молнии#Узбекистан
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