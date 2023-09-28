В Ташкенте на таможенном складе произошел сильнейший взрыв

Взрыв был такой силы, что в домах рядом с эпицентром оказались выбиты стекла. Ударная волна прошлась на расстоянии 30 километров. После начался пожар, складское помещение было полностью уничтожено, пишут «Новые известия». Известно, что оно принадлежало ООО «Интер логистика».