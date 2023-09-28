В Ташкенте на таможенном складе произошел сильнейший взрыв

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
Вчера, 27 сентября, примерно в час ночи по московскому времени в Ташкенте прогремел большой взрыв. Это случилось в районе таможенного склада местного аэропорта в Сергелийском районе. Есть пострадавшие.
Взрыв был такой силы, что в домах рядом с эпицентром оказались выбиты стекла. Ударная волна прошлась на расстоянии 30 километров. После начался пожар, складское помещение было полностью уничтожено, пишут «Новые известия». Известно, что оно принадлежало ООО «Интер логистика».
В МЧС Узбекистана сообщили, что взрыв произошел из-за удара молнии. Ранее в соцсетях и СМИ была информация о том, что инцидент случился в результате крушения самолета. Эти данные в министерстве опровергли.
Очевидцы сообщили о большом количестве пострадавших. В момент взрыва в аэропорту находилось много сотрудников. Как сообщают в министерстве здравоохранения Узбекистана, серьезных травм нет. Количество пострадавших не уточняется.