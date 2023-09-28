В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В региональной прокуратуре сообщили о том, чем кончился конфликт девятиклассницы и педагога в школе № 3, расположенной на улице Шота Руставели. Этой весной учитель математики довольно категорично высказалась в сторону ученицы, которая является сиротой.
«Ты никто и звать тебя никак, поняла меня?! Еще раз повторяю для таких, как ты: твое мнение — пыль. Ты никто, ничто и звать тебя никак. И так будет до тех пор, пока ты в этой жизни не сможешь сама чего-то добиться», — сказала педагог на весь класс девочке.
Омская прокуратура запустила по данному факту проверку. Педагога по итогу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере четырех тыс рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Есть информация, что 36-летней учительнице не понравился внешний вид подростка, которая воспитывается в интернате.
«Тебе сейчас пинка дадут из твоего учреждения, и ты жить будешь на помойке, жрать будешь на помойке, и сдохнешь также на помойке», — кричала учитель.
Прокуратура также обратилась в Ленинский районный суд, чтобы школьнице выплатили компенсацию морального вреда. Иск был удовлетворен. С педагога теперь должны взыскать 15 тыс рублей в пользу ребенка.