В Омске с учителя математики взыщут 15 тысяч за унижение девочки-сироты

Омская прокуратура запустила по данному факту проверку. Педагога по итогу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) в виде штрафа в размере четырех тыс рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Есть информация, что 36-летней учительнице не понравился внешний вид подростка, которая воспитывается в интернате.