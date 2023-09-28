В Омске при поддержке ОНПЗ прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Юные омские спортсмены сразились с атлетами со всей страны на турнире по греко-римской борьбе памяти Тимержана Калимулина. Участие в нем принимали около 300 спортсменов до 16 лет из 11 российских регионов и Казахстана. Организовала масштабные соревнования Федерация спортивной борьбы Омской области при поддержке регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.