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В Омске при поддержке ОНПЗ прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе

В Омске при поддержке ОНПЗ прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе

28 сентября 2023, 10:34
Фото: Святослав Герцаев
Соревнования, посвященные памяти титулованного омского борца Тимержана Калимулина, состоялись в шестой раз.

Юные омские спортсмены сразились с атлетами со всей страны на турнире по греко-римской борьбе памяти Тимержана Калимулина. Участие в нем принимали около 300 спортсменов до 16 лет из 11 российских регионов и Казахстана. Организовала масштабные соревнования Федерация спортивной борьбы Омской области при поддержке регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Молодые спортсмены боролись за победу в 15 весовых категориях в течение двух дней. Наиболее сильная конкуренция сложилась в категории до 52 кг — в ней состязалось 39 человек. По итогам турнира четверо бойцов получили звания кандидатов в мастера спорта.

«Ценно, что для юношей в Омске проходят соревнования такого уровня. Традиции воспитания мужества и патриотизма, заложенные легендарным спортсменом и тренером, сейчас как нельзя более актуальны, мы будем их продолжать. Хочу поблагодарить всех, кто оказывает содействие турниру», — отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.

Глава областного минспорта подчеркнул, что провести соревнования на достойном уровне позволила помощь Омского НПЗ. Предприятие оказало финансовую поддержку в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Грант позволил сформировать призовой фонд и оплатить дорогу иногородним спортсменам.

«Молодежь должна иметь возможность заниматься спортом на всех уровнях — от любительского до профессионального. Турнир, который поддержал Омский НПЗ, помог проявить лучшие бойцовские качества почти трем сотням молодых спортсменов. Воспитание молодежи и поддержание здорового образа жизни — один из приоритетов социальной политики нашего предприятия», — сказал в свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти легендарного омского спортсмена и тренера Тимержана Калимулина проводится ежегодно с 2017 года. В соревнованиях принимают участие юноши от 14 до 16 лет. Турнир имеет статус всероссийского и позволяет участникам получать спортивные разряды и звания.

#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Россия#Дети
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