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Уже был судим 5 раз. Омские полицейские задержали вора-рецидивиста

28 сентября 2023, 11:43
Фото: 1MI
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Омич стащил кошелек в магазине с 14 тысячами и потратил деньги на алкоголь

Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Он оказался хорошо знаком оперативникам.

Омские полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в краже кошелька. Инцидент произошел накануне, 27 сентября, в торговом комплексе на проспекте Мира, сообщили в УМВД России по Омской области.

В правоохранительное органы обратилась продавец магазина-островка. Женщина сообщила, что неизвестный похитил ее кошелек, который лежал на открытой полке. В бумажнике находилось 14 400 рублей.

Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения и узнали в подозреваемом ранее неоднократно судимого жителя Центрального округа. Мужчину задержали по месту жительства. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что все деньги успел потратить на алкоголь.

На омича завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина ранее уже 5 раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

#Происшествия#Видео#Кража#Полиция#Омск#Алкоголь#Евгений Игишев#Видеонаблюдение
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