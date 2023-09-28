Уже был судим 5 раз. Омские полицейские задержали вора-рецидивиста

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Омские полицейские задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в краже кошелька. Инцидент произошел накануне, 27 сентября, в торговом комплексе на проспекте Мира, сообщили в УМВД России по Омской области.
В правоохранительное органы обратилась продавец магазина-островка. Женщина сообщила, что неизвестный похитил ее кошелек, который лежал на открытой полке. В бумажнике находилось 14 400 рублей.
Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения и узнали в подозреваемом ранее неоднократно судимого жителя Центрального округа. Мужчину задержали по месту жительства. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что все деньги успел потратить на алкоголь.
На омича завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчина ранее уже 5 раз привлекался к ответственности за аналогичные преступления.