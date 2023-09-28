Уже был судим 5 раз. Омские полицейские задержали вора-рецидивиста

Полицейские посмотрели запись с камер видеонаблюдения и узнали в подозреваемом ранее неоднократно судимого жителя Центрального округа. Мужчину задержали по месту жительства. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что все деньги успел потратить на алкоголь.