gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2023, 08:44

Published 28 сентября 2023, 08:44

Modified 28 сентября 2023, 08:47

Updated 28 сентября 2023, 08:47

Иллюстрация

Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета

28 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI. Иллюстрация
26-летний мужчина купил в интернете водительские права и попал под статью.

Азовский районный суд установил, что в феврале 2023 года обвиняемый купил водительские права по объявлению в интернете, стоили они 60 000 рублей. Через несколько месяцев, в июне, он стал участников аварии. На своем автомобиле ВАЗ-2106 он допустил столкновение с другим транспортным средством, сдавая задним ходом.

Факт использования поддельных документов был обнаружен во время проверки сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Азовскому немецкому национальному району.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы с установлением дополнительных ограничений. Уголовное дело возбуждено по по ч. 3 ст. 327 УК РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Жительница Омской области осуждена за покупку водительских прав в Москве
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Водитель#Уголовное дело#Приговор#Нарушение#Новости#Подделка#Нарушение пдд#Водитель без прав#Подделка документов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика