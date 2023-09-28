Шел из магазина домой и пропал. В Омской области больше 14 лет ищут мужчину

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Омской области ищут без вести пропавшего 33-летнего Евгения Сумбурского, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Мужчину последний раз видели 12 марта 2009 года возле торгового павильона «Светлана» в Нововаршавке. Из магазина омич отправился домой, но так и не вернулся. До настоящего времени его местоположение не известно. По факту пропажи человека следователи завели уголовное дело.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Евгения Сумбурского просят позвонить по телефонам: 395-506, 8-38152-21353 или 02.