Шел из магазина домой и пропал. В Омской области больше 14 лет ищут мужчину

Мужчину последний раз видели 12 марта 2009 года возле торгового павильона «Светлана» в Нововаршавке. Из магазина омич отправился домой, но так и не вернулся. До настоящего времени его местоположение не известно. По факту пропажи человека следователи завели уголовное дело.