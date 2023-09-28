Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Иллюстрация

Шел из магазина домой и пропал. В Омской области больше 14 лет ищут мужчину

28 сентября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области с марта 2009 года ищут пропавшего местного жителя

Последний раз Евгения Сумбурского видели возле торгового павильона «Светлана» в Нововаршавке. По факту пропажи человека следователи завели уголовное дело.

В Омской области ищут без вести пропавшего 33-летнего Евгения Сумбурского, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Мужчину последний раз видели 12 марта 2009 года возле торгового павильона «Светлана» в Нововаршавке. Из магазина омич отправился домой, но так и не вернулся. До настоящего времени его местоположение не известно. По факту пропажи человека следователи завели уголовное дело.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Евгения Сумбурского просят позвонить по телефонам: 395-506, 8-38152-21353 или 02.

Евгений пропал 12 мартаЕвгений пропал 12 марта
Евгений пропал 12 марта
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Омской области
Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 43-летнего мужчину
Узнать подробнее
#Общество#Полиция#Омская область#Розыск#Уголовное дело#Пропавший#СК России#Нововаршавский район#Евгений Игишев
Подпишитесь
Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов
Сегодня, 07:00
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
Сегодня, 06:03
«Мы с вами на одной волне». Популярный комик Чебатков назвал Омск супергородом
Сегодня, 03:21
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
Сегодня, 09:35
Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора
Сегодня, 05:41
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 05:18