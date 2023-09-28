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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Родители Москвы бьют тревогу из-за вариантов пола ребенка на учебной платформе

28 сентября 2023, 17:52
Ученикам третьего класса одной из московских школ предложили зарегистрироваться на платформе Scratch для обучения робототехнике.

Однако, когда дети и их родители в процессе регистрации столкнулись с вопросом о поле, они были удивлены, так как сайт предложил не просто два пола, а сразу четыре: мужской, женский, небинарный и «другой». Это неприятно удивило мать одного из учеников, и она обратилась в департамент образования. Об этом пишет 360tv.ru.

Мать рассказала, что в школе очень важно, чтобы ученики выглядели прилично, и родители стараются соответствовать этим требованиям. Она также отметила, что не все учителя одобряют, если ребенок хочет, к примеру, окрасить прядь волос в красный цвет.

Когда ребенок спросил у матери о своем поле, она была немного не готова к такому вопросу. Она посмотрела на варианты, предложенные на платформе, и отшутилась.

Варианты выбора пола на сайте Scratch включали не только мужской и женский пол, но и небинарность, а также возможность выбрать вариант «предпочитаю не говорить». Это неприятно удивило мать школьника, и она написала обращение через сервис mos.ru.

В ответе на обращение школы указали, что платформа Scratch используется учителями информатики для создания различных проектов с учениками, и ее содержание не содержит запрещенных материалов. Школа также предложила альтернативные варианты использования других ресурсов для обучения робототехнике.

Мать третьеклассника не была удовлетворена таким ответом. Она считает его нелепой отпиской и указывает на то, что никто не задумывается о том, как родители будут объяснять своим детям эти варианты пола.

Она также подчеркивает, что родители подписывают бумаги, обязующие детей следить за их внешним видом и не посещать заведения, где продают алкоголь, однако, с их стороны нет никаких ограничений или требований. Она также упоминает, что в их классе есть дети из мусульманских семей, которые, вероятно, не сочтут эти варианты пола приемлемыми.

Мать школьника заключает, что нужно дальше действовать, чтобы люди серьезно относились к таким вопросам.

#Общество
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