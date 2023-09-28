Родители Москвы бьют тревогу из-за вариантов пола ребенка на учебной платформе

Однако, когда дети и их родители в процессе регистрации столкнулись с вопросом о поле, они были удивлены, так как сайт предложил не просто два пола, а сразу четыре: мужской, женский, небинарный и «другой». Это неприятно удивило мать одного из учеников, и она обратилась в департамент образования. Об этом пишет 360tv.ru.