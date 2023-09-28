Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Риелтор Апрелев: ожидается замедление роста цен на квартиры в конце 2023 года

28 сентября 2023, 07:24
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев предсказывает, что в последнем квартале 2023 года рост цен на квартиры замедлится, а спрос на покупку жилья сократится.

В интервью Pravda.Ru он объясняет это высокой ставкой по ипотеке, которая делает ее недоступной для многих. Вместе с тем, он отмечает, что доля льготной ипотеки будет расти, так как уже сейчас она составляет большую часть всего объема выдаваемой ипотеки.

Центробанк повысил ставки, но введение новых ставок происходит с определенной задержкой, поэтому многие россияне, которые согласовали ипотеку по прежней ставке, стараются купить недвижимость.

Подпишитесь
Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов
Сегодня, 07:00
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
Сегодня, 06:03
«Мы с вами на одной волне». Популярный комик Чебатков назвал Омск супергородом
Сегодня, 03:21
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
Сегодня, 09:35
Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора
Сегодня, 05:41
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 05:18