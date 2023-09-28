Риелтор Апрелев: ожидается замедление роста цен на квартиры в конце 2023 года

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В интервью Pravda.Ru он объясняет это высокой ставкой по ипотеке, которая делает ее недоступной для многих. Вместе с тем, он отмечает, что доля льготной ипотеки будет расти, так как уже сейчас она составляет большую часть всего объема выдаваемой ипотеки.
Центробанк повысил ставки, но введение новых ставок происходит с определенной задержкой, поэтому многие россияне, которые согласовали ипотеку по прежней ставке, стараются купить недвижимость.