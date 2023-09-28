РЭО выплатил владельцам экооблигаций купонный доход в сумме 763 млн руб

РЭО создан по поручению главы государства 14 января 2019 года с целью сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы к 2030 году добиться 100-процентной сортировки отходов и снизить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны.