РЭО выплатил владельцам экооблигаций купонный доход в сумме 763 млн руб

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Экооблигации выпускаются с целью финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, за неполный текущий год компания разместила восемь выпусков облигаций на 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки ЦБ. Деньги от реализации ценных бумаг направляются на строительство объектов обращения с ТКО.
«РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России», — отметил Денис Буцаев.
По его словам, благодаря плавающей ставке экооблигации — это защитный инструмент в условиях роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки. Этот механизм интересен институциональным и розничным инвесторам.
С помощью новой меры поддержки РЭО предоставил финансирование восьми инвестпроектам: ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 млрд рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 млрд рублей), трем проектам в Московской области — ООО «МПК Коломенский» (2,010 млрд рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 млрд рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 млрд рублей), двум проектам АО «Невский экологический оператор» в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка 1» (881 млн рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 млрд рублей) и компании группы «Ситиматик» (11,299 млрд рублей).
РЭО создан по поручению главы государства 14 января 2019 года с целью сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы к 2030 году добиться 100-процентной сортировки отходов и снизить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны.
Отмечается, что достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.