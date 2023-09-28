Разлив мазута у берегов Маврикия связан с попытками экипажа поймать интернет-сигнал

Согласно проведенному расследованию, судно неоднократно приближалось к берегу в надежде на лучший сигнал мобильной связи. Однако недостаточное знание морских карт в окрестностях Маврикия привело к тому, что «Wakashio» сел на мель и повредил корпус судна, что привело к разливу около 1000 тонн нефтепродуктов.