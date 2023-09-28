Разлив мазута у берегов Маврикия связан с попытками экипажа поймать интернет-сигнал

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Согласно проведенному расследованию, судно неоднократно приближалось к берегу в надежде на лучший сигнал мобильной связи. Однако недостаточное знание морских карт в окрестностях Маврикия привело к тому, что «Wakashio» сел на мель и повредил корпус судна, что привело к разливу около 1000 тонн нефтепродуктов.
В отчете японских властей указывается, что записи сообщений с судна, предоставленные правительством Маврикия, служат доказательством этой версии происшествия. На этих записях зафиксированы разговоры между капитаном и штурманом, которые обсуждают возможность использования мобильной связи при приближении к берегу.
Для предотвращения подобных инцидентов в будущем японские власти требуют, чтобы экипажи избегали рискованных действий, включая приближение к берегу по личным причинам.