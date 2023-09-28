Пять молодых омичей врезались в бензовоз на Левобережье. Погибла девушка

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Сегодня ночью, 28 сентября, на Левобережье произошла серьезная авария. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 01:30.
По данным ведомства, парень 2001 года рождения двигался на Chevrolet Lacetti по улице 22 Декабря. У дома № 99 он потерял контроль над машиной и на встречной полосе врезался в пустой бензовоз Volvo. За рулем фуры с полуприцепом находился мужчина 1972 года рождения.
Известно, что в легковом авто находились пять человек вместе с водителем. 21-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте до приезда скорой. Остальные были госпитализированы. В больницу с травмами различной степени тяжести попали водитель, девушки 2006 и 2003 годов рождения, а также молодой человек 2002 года рождения.
Полицейские по факту ДТП запустили проверку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура следит за ходом расследования, сообщили в пресс-центре ведомства.