Пять молодых омичей врезались в бензовоз на Левобережье. Погибла девушка

Известно, что в легковом авто находились пять человек вместе с водителем. 21-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, скончалась на месте до приезда скорой. Остальные были госпитализированы. В больницу с травмами различной степени тяжести попали водитель, девушки 2006 и 2003 годов рождения, а также молодой человек 2002 года рождения.