Портфель инвестпроектов РЭО на 70% составят концессионные соглашения

«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023−2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. При этом, по словам Буцаева, в 2023 году оператор заключил 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 миллиарда рублей. Эти концессии исполняют в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было подписано 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 миллиарда рублей. В рамках данных концессий в 29 субъектах РФ предполагается построить шесть миллионов тонн мощностей обработки ТКО.