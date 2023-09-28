Портфель инвестпроектов РЭО на 70% составят концессионные соглашения

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
При этом общий объем инвестиций по концессионным соглашениям, которые заключили субъекты РФ в 2022–2023 годах, достигнет 113,6 миллиарда рублей. Представители РЭО обсуждали вопрос инвестирования в отрасль во время встреч на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Об этом пишет rostovgazeta.
«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023−2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. При этом, по словам Буцаева, в 2023 году оператор заключил 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 миллиарда рублей. Эти концессии исполняют в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было подписано 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 миллиарда рублей. В рамках данных концессий в 29 субъектах РФ предполагается построить шесть миллионов тонн мощностей обработки ТКО.
При этом в период 2021 года — второго квартала 2023 года компания предоставила финансирование для инвестиционных проектов, где доля концессионных сделок составляла не более 10%, всего ППК профинансировала 14 проектов на общую сумму инвестиций 79,4 миллиарда рублей.
В целом же вложения в сферу ТКО за три года достигли суммы в 200 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, выступая в рамках сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?», проходящей во время Недели ГЧП.
«Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 миллиардов рублей. В 2019 году мы еще раскачивались, только начался федеральный проект», — отметил Королев, добавив, что за три года оператор достиг неплохих результатов с точки зрения вложений в сферу обращения с ТКО.
На площадках инфраструктурного конгресса РЭО в сотрудничестве с адвокатским бюро «Качкин и партнеры» также провел мастер-класс на тему «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». В ходе этого конгресса участники рассмотрели вопросы правового и юридического структурирования концессий в отрасли ТКО, а также изменения в концессионное законодательство, которые вступают в силу 1 октября 2023 года.