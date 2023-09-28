Полиция раскрыла дело о похищении кабеля на 4 млн рублей со стройки в Москве

По словам правоохранителей, подозреваемый сам нашел заинтересованного покупателя, который предложил ему 850 тысяч рублей за похищенный кабель. Затем, воспользовавшись своим рабочим временем и доступом к строительной площадке, он заказал и пропустил на нее кран-манипулятор, с помощью которого загрузил и увез похищенные катушки.