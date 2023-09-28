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Published Сегодня, 16:53

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Полиция раскрыла дело о похищении кабеля на 4 млн рублей со стройки в Москве

28 сентября 2023, 16:53
Сотрудники транспортной полиции раскрыли дело о похищении около трех тонн кабеля с высоким содержанием меди с одной из строительных площадок в Москве.

По информации пресс-службы ведомства, представитель компании, занимающейся железнодорожными работами, сообщил о пропаже значительной партии кабеля, стоимость которого оценили в четыре миллиона рублей. Об этом пишет 360tv.ru.

Раскрытие данного преступления стало возможным благодаря оперативным действиям сотрудников транспортной полиции. В результате проведенных расследований и проверок было установлено, что к похищению причастен бывший осужденный охранник со строительной площадки.

Сразу после совершения преступления он скрылся, в связи с чем его имя было включено в список лиц, находящихся в федеральном розыске. Полицейские обнаружили мужчину в Воронеже и задержали его. В ходе допроса подозреваемый признался в совершении кражи.

По словам правоохранителей, подозреваемый сам нашел заинтересованного покупателя, который предложил ему 850 тысяч рублей за похищенный кабель. Затем, воспользовавшись своим рабочим временем и доступом к строительной площадке, он заказал и пропустил на нее кран-манипулятор, с помощью которого загрузил и увез похищенные катушки.

Полученные незаконным путем деньги мужчина сначала потратил в Ростове, а затем отправился на отдых в Сочи. В настоящее время подозреваемого ожидает заключение под стражу и обвинение в краже большой суммы.

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