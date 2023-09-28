Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов

Проектная документация и документ, в котором будут содержаться результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения госэкспертизы должны быть готовы до 22 ноября 2024 года. Как следует из проекта контракта, достраивать гидроузел будут в 2025–2027 годах. Стоимость работ предположительно оценивают в 8,293 млрд рублей, но точную цену назовут уже после результатов проектирования.