Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов

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В Омске «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и разработает проект 2 этапа строительства Красногорского гидроузла на реке Иртыш. Работы казенное учреждение оценило в 612,9 млн рублей.
Проектная документация и документ, в котором будут содержаться результаты инженерных изысканий, при наличии положительного заключения госэкспертизы должны быть готовы до 22 ноября 2024 года. Как следует из проекта контракта, достраивать гидроузел будут в 2025–2027 годах. Стоимость работ предположительно оценивают в 8,293 млрд рублей, но точную цену назовут уже после результатов проектирования.
Заявки от потенциальных проектировщиков принимают до 16 октября. Итоги аукциона обещают подвести 18 октября.
Напомним, что строить Красногорский гидроузел начали более 10 лет назад. В июле 2022 года после нескольких неудачных попыток определился подрядчик для достройки первой очереди гидроузла. Контракт на сумму в 4,6 млрд рублей получила московская компания «МежРегионСтрой». Строительный надзор за выполнением работ на объекте за 50 млн осуществляет ООО «Прогресс строй» из Москвы. Авторский надзор за 4,8 млн рублей выполняет омская фирма «Региональные проектно-строительные системы».
Ранее Город55 рассказывал о жалобах на задержку зарплат на Красногорском гидроузле. Из-за этого некоторые сотрудники даже отказались выходить на работу. 19 июня на гидроузле с проверкой побывала прокуроры. Сначала они посетили стройплощадку, а потом и офис подрядчика — компании «МежРегионСтрой».