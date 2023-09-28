«По обращениям граждан». В Омске перенесли остановку «Шинный завод»

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Остановку «Шинный завод» перенесли на 60 метров в сторону улицы 1-й Индустриальной. Такое решение было принято по многочисленным обращениям местных жителей. Работы по переносу остановочного пункта выполнены департаментом городского хозяйства в ходе ремонта улицы Будеркина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом месте в соответствии с приложенной схемой. Изменения коснуться омичей, передвигающихся по маршрутами № 8Н, 63, 68 и 97.