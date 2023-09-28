«По обращениям граждан». В Омске перенесли остановку «Шинный завод»

Остановку «Шинный завод» перенесли на 60 метров в сторону улицы 1-й Индустриальной. Такое решение было принято по многочисленным обращениям местных жителей. Работы по переносу остановочного пункта выполнены департаментом городского хозяйства в ходе ремонта улицы Будеркина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».