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В Омске перенесли остановку общественного транспорта «Шинный завод»

«По обращениям граждан». В Омске перенесли остановку «Шинный завод»

28 сентября 2023, 10:10
Фото: 1MI

В Омске перенесли остановку общественного транспорта «Шинный завод»

В департаменте транспорта городской администрации рассказали, что теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом месте.

Остановку «Шинный завод» перенесли на 60 метров в сторону улицы 1-й Индустриальной. Такое решение было принято по многочисленным обращениям местных жителей. Работы по переносу остановочного пункта выполнены департаментом городского хозяйства в ходе ремонта улицы Будеркина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на новом месте в соответствии с приложенной схемой. Изменения коснуться омичей, передвигающихся по маршрутами № 8Н, 63, 68 и 97.

Фото: Администрация Омска
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Автобусные остановки#Новости#Остановка#Анастасия Баянова#Остановка общественного транспорта
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