Опасность VPN-сервисов: утечка личной информации

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В интервью 360tv.ru он объяснил, что VPN — это как будто бы пребывание за компьютером в другой стране. Те, кто имеет доступ к этому устройству, могут наблюдать за всей используемой информацией.
При загрузке программы VPN могут быть добавлены дополнительные файлы, через которые, вероятно, можно получить доступ к личной информации. С помощью таких сервисов могут быть украдены пароли, логины, номера кредитных карт и т. д. Курочкин отметил, что системы Windows и Android наиболее часто подвержены утечкам информации, тогда как устройства Apple более безопасны, так как они не позволяют загружать приложения с подозрительными дополнительными файлами.
Эксперт подчеркнул: если вы являетесь популярным блогером с миллионами подписчиков, то ваш логин и пароль стоят очень дорого. Поэтому многие блогеры предпочитают использовать проверенные и надежные VPN-сервисы, которые не занимаются кражей информации.