Опасность VPN-сервисов: утечка личной информации

При загрузке программы VPN могут быть добавлены дополнительные файлы, через которые, вероятно, можно получить доступ к личной информации. С помощью таких сервисов могут быть украдены пароли, логины, номера кредитных карт и т. д. Курочкин отметил, что системы Windows и Android наиболее часто подвержены утечкам информации, тогда как устройства Apple более безопасны, так как они не позволяют загружать приложения с подозрительными дополнительными файлами.