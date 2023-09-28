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Published Сегодня, 16:58

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Опасность VPN-сервисов: утечка личной информации

28 сентября 2023, 16:58
Некоторые сервисы для виртуальных частных сетей (VPN) могут быть опасными для пользователей, так как могут передавать их личную информацию третьим лицам. Особенно это может быть проблематично для блогеров-миллионников, считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

В интервью 360tv.ru он объяснил, что VPN — это как будто бы пребывание за компьютером в другой стране. Те, кто имеет доступ к этому устройству, могут наблюдать за всей используемой информацией.

При загрузке программы VPN могут быть добавлены дополнительные файлы, через которые, вероятно, можно получить доступ к личной информации. С помощью таких сервисов могут быть украдены пароли, логины, номера кредитных карт и т. д. Курочкин отметил, что системы Windows и Android наиболее часто подвержены утечкам информации, тогда как устройства Apple более безопасны, так как они не позволяют загружать приложения с подозрительными дополнительными файлами.

Эксперт подчеркнул: если вы являетесь популярным блогером с миллионами подписчиков, то ваш логин и пароль стоят очень дорого. Поэтому многие блогеры предпочитают использовать проверенные и надежные VPN-сервисы, которые не занимаются кражей информации.

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