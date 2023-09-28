Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора

Заявка компании «Третий этаж» на участие в аукционе была единственной, но победитель тем не менее предложил накормить одного человека не за 23038 рублей, а в 2,5 раза дешевле — за 9000 рублей. Выполнять свои обязанности, по условиям контракта, ресторан будет с момента заключения контракта и до конца 2023 года.