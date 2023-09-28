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Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора

28 сентября 2023, 05:41
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ресторан выиграл уже четвертый контракт на обслуживание торжественных приемов губернатора и облправительства.

В Омске подвели итоги очередных торгов на обслуживание торжественных, официальных и иных приемов от имени губернатора и областного правительства. Еще один контракт на сумму 800 тысяч рублей снова получило ООО «Третий этаж», которому принадлежит ресторан «Пеликан» на Иртышской набережной.

Заявка компании «Третий этаж» на участие в аукционе была единственной, но победитель тем не менее предложил накормить одного человека не за 23038 рублей, а в 2,5 раза дешевле — за 9000 рублей. Выполнять свои обязанности, по условиям контракта, ресторан будет с момента заключения контракта и до конца 2023 года.

Стоимость завтрака, который будет включать глазунью с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, фаршированные лососем или отварными лисичками блины, канапе, мини-брускетты, штрудель, расстегай, морс, чай и кофе, составит 523,48 рублей на одного человека. Обед оценили в 1815 рублей, ужин — 2572 рубля, а банкет — 3854 рубля.

Меню каждого мероприятия предварительно ресторан будет согласовывать с заказчиком, в качестве которого выступает аппарат губернатора и правительства Омской области. Отметим, что во время торжественных банкетов, как следует из примерного меню, гостей будут угощать шестью видами ассорти, запеченными рулетиками из баклажан и пармского окорока, мини-шашлычков, теплого салата из телятины или утки, жульеном, шницелем, филе лосося, стейком из телятины.

С начала года ООО «Третий этаж», которое принадлежит Илоне Павинской (90%) и Алексею Фомину (10%), заработало на обслуживании банкетов уже 2,1 млн рублей. С последним контрактом эта сумма вырастет почти до 3 млн рублей.

2 млн рублей на банкетах. Омский ресторан «Пеликан» получил очередной контракт
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#Бизнес#Омск#Губернатор#Торги#Ресторан#Правительство#Новости#Банкет#Юлия Истомина#Госконтракты
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