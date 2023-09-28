На «Городских практиках» от ДОМ. РФ предложили концепции для завода в Омске

«Участники „Городских практик“ провели глубокую подготовительную работу для ревитализации серьезного и перспективного с точки зрения возрождения культурного объекта, к которому, в том числе, довольно трепетно относятся сами омичи. Участники научились делать градостроительный анализ, в рамках воркшопа узнали, что такое аналитическая и социокультурная оценка территории. Полученные знания легли в основу учебных концепций. Это отличный опыт работы с объектом культурного наследия, который в случае нового функционального наполнения может стать настоящей точкой притяжения для жителей Омска», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.