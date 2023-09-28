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На «Городских практиках» от ДОМ. РФ предложили концепции для завода в Омске

На «Городских практиках» от ДОМ. РФ предложили концепции для завода в Омске

28 сентября 2023, 06:00
Фото: пресс-служба программы Архитекторы.рф
В Омске завершился образовательный интенсив «Городские практики», который является частью программы Архитекторы.рф. Организатором мероприятия выступил ДОМ.РФ. По итогам встречи участники разработали пять учебных концепций — вариантов нового функционального наполнения пивзавода «Волочаевский».

Это один из ключевых объектов города, представляющий собой комплекс постройки XX века. Здание было построено в ХХ веке и является памятником культурного наследия.

Перед участниками интенсива была поставлена задача по переосмыслению городского объекта в качестве нового общественного пространства. Одна из предложенных концепций заключается в использовании территории объекта для проведения мероприятий различного характера — деловых, образовательных и развлекательных. Кроме этого, комплекс бывшего пивзавода было предложено переделать в апарт-отель, культурный центр, рынок местных брендов или же площадку для проведения значимых событий.

«Участники „Городских практик“ провели глубокую подготовительную работу для ревитализации серьезного и перспективного с точки зрения возрождения культурного объекта, к которому, в том числе, довольно трепетно относятся сами омичи. Участники научились делать градостроительный анализ, в рамках воркшопа узнали, что такое аналитическая и социокультурная оценка территории. Полученные знания легли в основу учебных концепций. Это отличный опыт работы с объектом культурного наследия, который в случае нового функционального наполнения может стать настоящей точкой притяжения для жителей Омска», — отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

20–24 сентября в рамках образовательного интенсива состоялись тематические лекции. Участники также посетили бывшие промышленные объекты Омска и выполняли практические задания, предусмотренные программой по обучению работе с объектами исторического наследия города. Кроме этого, в рамках «Городских практик» состоялась публичная дискуссия, посвященная индустриальному наследию.

Как рассказала заместитель главы министерства строительства Омской области, главный архитектор региона Наталья Старченкова, по итогам программы были разработаны проекты с разным наполнением завода на Волочаевской. Среди идей, разработанных участниками, были предложены переоборудование помещения под демократичные кафе для общения и творческих встреч молодежи, а также под элитные рестораны. Предлагались и «сценарии быстрых побед» — при минимальных финансовых вложениях включить в жизнь жителей города памятники истории.

В качестве примера представитель ведомства привела идею подсветить фасад здания завода иллюминацией, а трубу преобразовать в новогоднюю елку. Также участники предлагали транслировать на поверхность объекта разные изображения с помощью прожекторов.

Напомним: на участие в интенсиве «Городские практики» в Омске было направлено 155 заявок от специалистов по планированию комфортной для проживания городской среды, архитекторов и представителей других направлений в сфере градостроительства. Из них эксперты выбрали 61 участника.

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