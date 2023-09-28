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иллюстрация

«Мы с вами на одной волне». Популярный комик Чебатков назвал Омск супергородом

28 сентября 2023, 03:21
Фото: Город55
иллюстрация

Известный стендап-комик Евгений Чебатков назвал Омск супергородом

Омичи подарили ему необычный подарок.

Вчера вечером, 27 сентября, в молодежном центре «Химик» состоялось выступление популярного российского комика Евгения Чебаткова. Он рассказывал о жизни в родном Казахстане, а также о проживании в Канаде.

«Омск, это было очень круто! Мне очень понравилось. Вы — супергород, я всегда с любовью приезжаю сюда. Омск, мы с вами на одной волне! Скорее бы вернуться сюда с новой программой», — поделился впечатлениями о вечере у себя в телеграме Чебатков.

Сделал он это достаточно необычным способом: через куклу-марионетку. Комик не рассказал об авторе креативного подарка, но, судя по записанному ролику, оказался в восторге от презента.

Ранее Евгений Чебатков уже отзывался об Омске, рассказывая, насколько красивым считает сибирский город.

«Это я в Будапеште?»: Известный стендап-комик Евгений Чебатков восхитился Омском
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#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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