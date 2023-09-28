Московский суд рассмотрел дело об убийстве 23-летней давности

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Житель Владимирской области был задержан на этой неделе во Владимире. После предъявления обвинений он признал свою вину в убийстве, которое он совершил в Москве. Об этом пишет 360tv.ru.
По данным следствия, в октябре 1999 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, с которой он был малознаком. Чтобы предотвратить возможное обращение ее в полицию, злоумышленник задушил свою жертву.
Прокуратура отметила, что это дело находится под контролем ведомства.