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Published Сегодня, 18:03

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Updated Сегодня, 18:06

Московский суд рассмотрел дело об убийстве 23-летней давности

28 сентября 2023, 18:03
По решению московского суда, обвиняемый в убийстве женщины, произошедшем в 1999 году, будет находиться под стражей до 25 октября. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале прокуратуры города.

Житель Владимирской области был задержан на этой неделе во Владимире. После предъявления обвинений он признал свою вину в убийстве, которое он совершил в Москве. Об этом пишет 360tv.ru.

По данным следствия, в октябре 1999 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, с которой он был малознаком. Чтобы предотвратить возможное обращение ее в полицию, злоумышленник задушил свою жертву.

Прокуратура отметила, что это дело находится под контролем ведомства.

#Происшествия
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