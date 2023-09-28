Московский суд рассмотрел дело об убийстве 23-летней давности

По данным следствия, в октябре 1999 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, с которой он был малознаком. Чтобы предотвратить возможное обращение ее в полицию, злоумышленник задушил свою жертву.