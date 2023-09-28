Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга глав городов

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в этом рейтинге, опередив главу Грозного Хас-Магомеда Кадырова.
Исследование строилось на результатах опроса экспертов и анкетирования респондентов за август — сентябрь 2023 года. Аналитики сопоставили оценки работы глав столичных городов российских субъектов и финансово-экономических центров, одним из которых является город-курорт Сочи. Всего в рейтинг вошло 88 городов, передает издание kommersant.ru.
Первое место в рейтинге мэра Москвы Сергея Собянина было вполне предсказуемым, второе — тоже ожидаемым, его получил глава Казани Ильсур Метшин. Что касается мэра Сочи Алексея Копайгородского, который занял третью позицию, то такой результат можно назвать примечательным и показательным в том отношении, что данная территория на сегодняшний день приобретает особое значение как главный курортный локомотив экономики и социальной сферы всей страны. Подчеркнем, что Алексей Копайгородский удерживает третье место национального рейтинга градоначальников уже второй год подряд.
Среди достижений сочинского мэра — сокращение дефицита мест в детских садах и школах города, начало строительства объектов социального назначения. Так, новый генеральный план города-курорта предусматривает для строительства такой инфраструктуры сразу несколько сотен земельных участков.
Политологи, на оценках которых строилось исследование, отметили также работу администрации Сочи по сохранению объектов культурного наследия и обновления инженерных сетей. Эксперты обратили внимание и на сформированную эффективную систему мер поддержки семей участников СВО и представителей социальной сферы. В исследовании упоминается, что сочинские педагоги получили 50 процентов скидки на оплату проезда в общественном транспорте. Также для учителей предусмотрена компенсация аренды за жилье или предоставление служебной жилплощади.
Аналитики обратили внимание, что реализация этих задач во многом была обусловлена сотрудничеством с федеральным центром через участие в госпрограммах и приоритетных нацпроектах.