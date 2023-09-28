Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга глав городов

Первое место в рейтинге мэра Москвы Сергея Собянина было вполне предсказуемым, второе — тоже ожидаемым, его получил глава Казани Ильсур Метшин. Что касается мэра Сочи Алексея Копайгородского, который занял третью позицию, то такой результат можно назвать примечательным и показательным в том отношении, что данная территория на сегодняшний день приобретает особое значение как главный курортный локомотив экономики и социальной сферы всей страны. Подчеркнем, что Алексей Копайгородский удерживает третье место национального рейтинга градоначальников уже второй год подряд.