Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Какие аффирмации использовать для омоложения

28 сентября 2023, 07:24
Одна теплая фраза может согреть сердце на долгое время. Слова могут залечить раны, поднять настроение, придать уверенности и даже помочь нам омолодиться. Но действительно ли это работает?

Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова поделилась с читателями Pravda.Ru особенными фразами, которые помогут вам омолодиться.

Если изучать психологию, можно заметить, что аффирмации — мощное средство. Они представляют собой позитивные утверждения, которые мы говорим себе для поддержания положительного настроя. Когда мы повторяем эти фразы, наши мозги начинают создавать связи, которые воздействуют на наше тело.

Вы наверняка слышали истории о том, как люди, страдающие от болезней, выздоравливают благодаря самовнушению. Да, это действительно работает. Часто проблемы со здоровьем связаны с нашим психическим состоянием.

Аналогично, можно сравнить аффирмации с вождением автомобиля. Когда мы только начинаем учиться ездить, мы очень концентрируемся и боимся сделать ошибку. Но со временем, вождение становится автоматическим процессом. Мы просто садимся в машину и едем, получая удовольствие от этого.

Есть несколько правил использования аффирмаций:

Фразы должны быть только позитивными и не содержать негативных слов. Например, фраза «Я здоров» вместо «Я не болен».

Важно повторять фразы с искренностью и положительными эмоциями.

Регулярность — это ключевой момент. Если вы будете работать с аффирмациями только один раз в неделю, результаты будут долго ждать. Лучше произносить позитивные фразы перед зеркалом каждое утро, улыбаясь себе и заряжаясь хорошим настроением.

И самое главное — нужно знать, какие фразы использовать для омоложения. Вот список из 20 вдохновляющих аффирмаций, которые помогут вам омолодиться и стать красивой и здоровой:

  • Я полна жизненной энергии, я отлично себя чувствую.
  • У меня красивое и стройное тело, я здорова и радуюсь жизни.
  • Все органы моего тела функционируют наилучшим образом, я молода и здорова.
  • Я благодарна своему телу за его работу.
  • Я счастлива, что мое тело чувствует себя хорошо.
  • Моя жизнь полна, и я наслаждаюсь каждым моментом.
  • Я чувствую себя прекрасно при любых обстоятельствах.
  • У меня всегда достаточно сил, энергии и бодрости.
  • Я горжусь своим телом и кожей, я люблю свою фигуру.
  • Мое здоровье становится все лучше каждый день.
  • Я легко преодолеваю жизненные трудности, у меня стабильная психика.
  • Забота о моем теле приносит мне удовлетворение, я следую регулярному уходу.
  • Я питаюсь полезными продуктами, и это делает меня здоровой и сильной.
  • Мое тело работает как часы, все процессы согласованы.
  • Я излучаю красоту и здоровье.
  • Мое состояние зависит только от меня, и каждый день я становлюсь лучше.
  • В моем теле пребывает здоровый дух, и я живу в гармонии с ним.
  • Мой организм способен к самовосстановлению и омоложению.
  • Я красива, счастлива и люблю свою жизнь.

Выберите несколько фраз, которые вам ближе, и повторяйте их каждый день не менее 10 раз. Делайте это утром, во время умывания и чистки зубов. Это займет всего несколько минут, но через месяц вы заметите эффект. Попробуйте сами и сделайте это своим личным испытанием.

Подпишитесь
Подготовку проекта 2 этапа строительства гидроузла под Омском оценили в 613 миллионов
Сегодня, 07:00
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
Сегодня, 06:03
«Мы с вами на одной волне». Популярный комик Чебатков назвал Омск супергородом
Сегодня, 03:21
«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»
Сегодня, 09:35
Омский ресторан «Пеликан» за 800 тысяч снова обслужит банкеты губернатора
Сегодня, 05:41
В школе под Омском установили мемориальную доску в память о погибшем в СВО
Сегодня, 05:18