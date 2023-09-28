Какие аффирмации использовать для омоложения

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова поделилась с читателями Pravda.Ru особенными фразами, которые помогут вам омолодиться.
Если изучать психологию, можно заметить, что аффирмации — мощное средство. Они представляют собой позитивные утверждения, которые мы говорим себе для поддержания положительного настроя. Когда мы повторяем эти фразы, наши мозги начинают создавать связи, которые воздействуют на наше тело.
Вы наверняка слышали истории о том, как люди, страдающие от болезней, выздоравливают благодаря самовнушению. Да, это действительно работает. Часто проблемы со здоровьем связаны с нашим психическим состоянием.
Аналогично, можно сравнить аффирмации с вождением автомобиля. Когда мы только начинаем учиться ездить, мы очень концентрируемся и боимся сделать ошибку. Но со временем, вождение становится автоматическим процессом. Мы просто садимся в машину и едем, получая удовольствие от этого.
Есть несколько правил использования аффирмаций:
Фразы должны быть только позитивными и не содержать негативных слов. Например, фраза «Я здоров» вместо «Я не болен».
Важно повторять фразы с искренностью и положительными эмоциями.
Регулярность — это ключевой момент. Если вы будете работать с аффирмациями только один раз в неделю, результаты будут долго ждать. Лучше произносить позитивные фразы перед зеркалом каждое утро, улыбаясь себе и заряжаясь хорошим настроением.
И самое главное — нужно знать, какие фразы использовать для омоложения. Вот список из 20 вдохновляющих аффирмаций, которые помогут вам омолодиться и стать красивой и здоровой:
Выберите несколько фраз, которые вам ближе, и повторяйте их каждый день не менее 10 раз. Делайте это утром, во время умывания и чистки зубов. Это займет всего несколько минут, но через месяц вы заметите эффект. Попробуйте сами и сделайте это своим личным испытанием.