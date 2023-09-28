Какие аффирмации использовать для омоложения

Выберите несколько фраз, которые вам ближе, и повторяйте их каждый день не менее 10 раз. Делайте это утром, во время умывания и чистки зубов. Это займет всего несколько минут, но через месяц вы заметите эффект. Попробуйте сами и сделайте это своим личным испытанием.