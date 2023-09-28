Как отличить оригинальную парфюмерию от контрафакта?

Продавцы сейчас стали менее активно раздавать тестеры, частично из-за того, что консультанты предпочитают оставлять их себе. Кроме того, есть случаи неэтичного поведения со стороны клиентов, которые используют атомайзеры для отлива аромата. Тестеры обычно даются в ограниченном количестве, поэтому их может не хватить, рассказал Pravda.Ru парфюмер Олег Чазов.