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Posted Вчера, 13:40

Published Вчера, 13:40

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Как отличить оригинальную парфюмерию от контрафакта?

28 сентября 2023, 13:40
Оригинальные духи могут быть заменены подделками продавцами-консультантами, особенно в некоторых частных бутиках и на рынках. Цены на духи в таких местах завышаются в разы. При этом большие сетевые магазины обычно проводят проверки и не позволяют себе таких махинаций.

Продавцы сейчас стали менее активно раздавать тестеры, частично из-за того, что консультанты предпочитают оставлять их себе. Кроме того, есть случаи неэтичного поведения со стороны клиентов, которые используют атомайзеры для отлива аромата. Тестеры обычно даются в ограниченном количестве, поэтому их может не хватить, рассказал Pravda.Ru парфюмер Олег Чазов.

В магазинах можно столкнуться с агрессивным маркетингом, когда консультанты настойчиво предлагают продукцию. Некоторые продавцы также могут использовать неприятные тактики, например, разбрызгивание духов в воздухе при входе в магазин. Это может привести к искажению восприятия аромата.

Чтобы не попасться на обман при покупке духов, следует обращать внимание на запечатывание флаконов. Качество упаковки, четкость шва могут указать на подделку. Также стоит быть осторожным и обратить внимание на внешний вид продукта.

К счастью, ситуация с подделками стала лучше контролироваться. В магазинах установлены камеры, проводятся проверки и службы безопасности могут досмотреть клиентов при выходе. Это позволяет бороться с недобросовестными продавцами и защищать права потребителей.

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