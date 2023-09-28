Как отличить оригинальную парфюмерию от контрафакта?

Posted Вчера, 13:40
Published Вчера, 13:40
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Продавцы сейчас стали менее активно раздавать тестеры, частично из-за того, что консультанты предпочитают оставлять их себе. Кроме того, есть случаи неэтичного поведения со стороны клиентов, которые используют атомайзеры для отлива аромата. Тестеры обычно даются в ограниченном количестве, поэтому их может не хватить, рассказал Pravda.Ru парфюмер Олег Чазов.
В магазинах можно столкнуться с агрессивным маркетингом, когда консультанты настойчиво предлагают продукцию. Некоторые продавцы также могут использовать неприятные тактики, например, разбрызгивание духов в воздухе при входе в магазин. Это может привести к искажению восприятия аромата.
Чтобы не попасться на обман при покупке духов, следует обращать внимание на запечатывание флаконов. Качество упаковки, четкость шва могут указать на подделку. Также стоит быть осторожным и обратить внимание на внешний вид продукта.
К счастью, ситуация с подделками стала лучше контролироваться. В магазинах установлены камеры, проводятся проверки и службы безопасности могут досмотреть клиентов при выходе. Это позволяет бороться с недобросовестными продавцами и защищать права потребителей.