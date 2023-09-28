Главное таможенное управление Китая возобновляет поставки свинины из России

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Снятие ограничений произошло после тщательного анализа и оценки системы контроля за этим опасным заболеванием животных в России. Об этом пишет 360tv.ru.
Таможенники представят новые карантинные требования к российской свинине, доставляемой в Китай. В Россельхознадзоре подчеркивают, что за последние 10 лет была проведена значительная работа по восстановлению экспорта свинины в Китай. В рамках этого процесса сотрудники ведомства провели многосторонние переговоры, включая посещения научно-исследовательских лабораторий и институтов Китая.