Главное таможенное управление Китая возобновляет поставки свинины из России

Таможенники представят новые карантинные требования к российской свинине, доставляемой в Китай. В Россельхознадзоре подчеркивают, что за последние 10 лет была проведена значительная работа по восстановлению экспорта свинины в Китай. В рамках этого процесса сотрудники ведомства провели многосторонние переговоры, включая посещения научно-исследовательских лабораторий и институтов Китая.