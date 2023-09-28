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Главное таможенное управление Китая возобновляет поставки свинины из России

28 сентября 2023, 18:09
Таможенное управление Китая приняло решение возобновить поставки свинины из России, после 15-летнего перерыва. Причиной ограничений, которые были введены в 2008 году, стала африканская чума свиней.

Снятие ограничений произошло после тщательного анализа и оценки системы контроля за этим опасным заболеванием животных в России. Об этом пишет 360tv.ru.

Таможенники представят новые карантинные требования к российской свинине, доставляемой в Китай. В Россельхознадзоре подчеркивают, что за последние 10 лет была проведена значительная работа по восстановлению экспорта свинины в Китай. В рамках этого процесса сотрудники ведомства провели многосторонние переговоры, включая посещения научно-исследовательских лабораторий и институтов Китая.

#Общество
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