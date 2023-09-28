«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки мировым лидерам рыбной промышленности

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:37
Компания представила линейку масел для механизмов и оборудования промысловых и транспортных судов, плавучих перерабатывающих баз. Ключевое мероприятие отрасли посетили свыше 12 000 представителей из 82 регионов России и 70 стран мира.
Судовой ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает более 40 наименований, среди которых моторные, гидравлические, компрессорные и турбинные масла, охлаждающие жидкости и специализированные смазки. Материалы сохраняют свои свойства при экстремальных температурах и нагрузках на всем интервале замены, что является исключительно важной характеристикой для продолжительных промысловых рейсов. Высокоэффективные моторные масла защищают двигатели от преждевременного износа.
Разработанные в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» рецептуры учитывают международные экологические стандарты и соответствуют актуальным требованиям производителей оборудования. Спектр применения масел охватывает все типы судовых механизмов.
Алексей Черных, директор судового филиала «Газпромнефть-СМ» в Санкт-Петербурге:
«Газпромнефть-СМ» выпускает смазочные материалы для двигателей различных мощностей и всего спектра судового оборудования, в том числе и для самых сложных и требовательных механизмов. Партнеры доверяют нам первый залив судов, так как уверены в качестве продукции и стабильном результате. Мы предоставляем полный комплекс услуг по снабжению судов наливными и фасованными маслами, в том числе на рейде, и профессиональную техническую поддержку».