«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки мировым лидерам рыбной промышленности

«Газпромнефть-СМ» выпускает смазочные материалы для двигателей различных мощностей и всего спектра судового оборудования, в том числе и для самых сложных и требовательных механизмов. Партнеры доверяют нам первый залив судов, так как уверены в качестве продукции и стабильном результате. Мы предоставляем полный комплекс услуг по снабжению судов наливными и фасованными маслами, в том числе на рейде, и профессиональную техническую поддержку».