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«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки мировым лидерам рыбной промышленности

«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки мировым лидерам рыбной промышленности

28 сентября 2023, 08:34
Фото: Анна Соломонова
«Газпромнефть — смазочные материалы» продемонстрировала современную продукцию на международном форуме рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2023.

Компания представила линейку масел для механизмов и оборудования промысловых и транспортных судов, плавучих перерабатывающих баз. Ключевое мероприятие отрасли посетили свыше 12 000 представителей из 82 регионов России и 70 стран мира.

Судовой ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает более 40 наименований, среди которых моторные, гидравлические, компрессорные и турбинные масла, охлаждающие жидкости и специализированные смазки. Материалы сохраняют свои свойства при экстремальных температурах и нагрузках на всем интервале замены, что является исключительно важной характеристикой для продолжительных промысловых рейсов. Высокоэффективные моторные масла защищают двигатели от преждевременного износа.

Разработанные в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» рецептуры учитывают международные экологические стандарты и соответствуют актуальным требованиям производителей оборудования. Спектр применения масел охватывает все типы судовых механизмов.

Алексей Черных, директор судового филиала «Газпромнефть-СМ» в Санкт-Петербурге:

«Газпромнефть-СМ» выпускает смазочные материалы для двигателей различных мощностей и всего спектра судового оборудования, в том числе и для самых сложных и требовательных механизмов. Партнеры доверяют нам первый залив судов, так как уверены в качестве продукции и стабильном результате. Мы предоставляем полный комплекс услуг по снабжению судов наливными и фасованными маслами, в том числе на рейде, и профессиональную техническую поддержку».

#Экономика#Бизнес#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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