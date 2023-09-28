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МЕГА открылась в Омске в 2009 году

«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»

28 сентября 2023, 09:35
Фото: Город55
МЕГА открылась в Омске в 2009 году
Всего в состав сделки вошли 14 торговых центров. В банке сообщили, что сеть планируют развивать.

«Газпромбанк» выкупил у Ingka Centres сеть торговых центров «МЕГА». Всего в сделку вошли 14 магазинов, один из которых находится в Омске, сообщается на сайте «Газпромбанка».

«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку» — рассказал зампредседателя правления «Газпромбанка» Тигран Хачатуров.

Детали сделки на разглашаются. В банке рассказали, что сеть планируют развивать.

Также магазины «МЕГА» находятся в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их общая площадь составляет 2,3 млн квадратных метров.

Омская «МЕГА» открылась в 2009 году. Согласно открытым данным, в комплексе в настоящее время работает около 300 торговых точек.

В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
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#Экономика#Бизнес#Омск#Сделка#Мега#Газпромбанк#Торговые центры#Евгений Игишев#МЕГА Омск
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