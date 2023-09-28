«Газпромбанк» выкупил омскую «МЕГУ»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
«Газпромбанк» выкупил у Ingka Centres сеть торговых центров «МЕГА». Всего в сделку вошли 14 магазинов, один из которых находится в Омске, сообщается на сайте «Газпромбанка».
«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку» — рассказал зампредседателя правления «Газпромбанка» Тигран Хачатуров.
Детали сделки на разглашаются. В банке рассказали, что сеть планируют развивать.
Также магазины «МЕГА» находятся в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Их общая площадь составляет 2,3 млн квадратных метров.
Омская «МЕГА» открылась в 2009 году. Согласно открытым данным, в комплексе в настоящее время работает около 300 торговых точек.