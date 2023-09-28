27-й международный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» начал работу

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В течение трех дней более 1000 участников форума обсудят детали глубокой переработки углеводородов и развитие нефтесервисных предприятий. Старт «Нефти и газу Сахалина» дал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Президент России на прошедшем Восточном экономическом форуме поставил задачу не просто осваивать природные ресурсы, но и увеличивать глубину их переработки, наращивать добавленную стоимость продукции. Развитие нефтегазовой отрасли Сахалинской области идет по этому принципу. В частности, мы планируем строительство завода по производству топлива. В октябре компания „Газпром“ приступает к разработке обоснования инвестиций данного проекта. Считаем правильным также рассмотреть возможность создания нефтегазохимического комплекса, производств по выпуску минеральных удобрений. Потенциалом для этого могут стать ресурсы сахалинских шельфовых проектов», — подчеркнул глава островного региона.
Сильнейшее экономическое давление из-за антироссийских санкций не помешало форуму «Нефть и газ Сахалина» сохранить статус международного. В этом году на площадке работают топ-менеджеры и инвесторы Индии, Китая и Вьетнама. Масштабную работу, которую провели для того, чтобы мероприятие продолжало развиваться, оценил сын инициатора «Нефти и газа Сахалина», покойного губернатора Игоря Фархутдинова.
«Этот форум 27 лет назад начинал мой отец. И приятно видеть, что его дело живет и развивается. Представители нефтегазовой отрасли дают достойный ответ вызовам времени, а международная конференция им в этом помогает. Если раньше речь шла, в основном, про добычу и продажу ресурсов, то сейчас руководством региона сделана ставка на развитие глубокой переработки углеводородов и локализацию сервисов. Особое внимание уделяется подготовке кадров. Ведь, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, именно люди остаются самым ценным ресурсом. Я говорю в первую очередь о профессионалах, которые ставят рекорды по глубине бурения, по показателям безаварийной работы», — рассказал замминистра экономического развития Сахалинской области Максим Фархутдинов.
В рамках форума обсудят создание водородного кластера на территории Сахалина. Стартовым этапом станет строительство по производству этого газа. Правительство островного региона сотрудничает с «Росатомом» для реализации проекта. Уже разработали технико-экономическое обоснование строительства, разрабатывается обоснование инвестиций. На Восточном экономическом форуме компания «Русатом оверсиз» уже подписала с корейскими партнерами соглашение о поставках топлива. Первую очередь производства (до 30 тысяч тонн водорода в год) планируют запустить в конце 2026 года, апгрейд до 100 тысяч тонн ежегодно —в 2030 году. Доля российских технологий в проекте составит до 80%. В состав кластера войдет и испытательный водородный полигон — его создание уже началось. Разработаны и формируются 4 комплекта оборудования для тестирования автономного энергообеспечения объектов связи, мобильного лагеря МЧС, водородной АЗС и автономной энергоснабжающей системы на водороде. Уже весной 2024 года на Сахалине ожидают поставку технологического оборудования, в мае–июне стартует опытная эксплуатация. На осень будущего года запланировано промышленное тиражирование оборудование.
Одной из главных тем форума «Нефть и газ Сахалина» в 2023 году является локализация нефтесервисных предприятий на островах. В прошлом году правительство региона и «Сахалинская энергия» начали строительство нефтегазового индустриального парка. Новая площадка значительно увеличит долю локализованных мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла на Сахалине. Уже 12 компаний получили официальный статус резидентов парка. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию трех административно-лабораторных комплексов для компаний, которые будут заниматься проектированием объектов и лабораторными исследованиями нефтепродуктов. Одновременно создаются площадки с необходимой инфраструктурой, где резиденты смогут развивать собственные инвестпроекты. Семь компаний уже начали строительство. Так, «Сахалин турбина сервис» создаст цеха по обслуживанию и ремонту газовых турбин, электродвигателей и генераторов. «Интра-Сахалин» будет оказывать полный комплекс сервисных и ремонтных услуг в области безостановочного ремонта трубопроводов. «Волга Промальянс» готовит мощности для предоставления сервисных услуг по обслуживанию скважинного оборудования.
Развитие энергетики на фоне антироссийских санкций с расширением программ импортозамещения стало еще одной глобальной темой форума. После ухода из шельфовых проектов компаний Shell и Exxon, а также последовавшей национализации предприятий «Сахалин-1» и «Сахалин-2», российские операторы восстановили выполнение плановых показателей по добыче нефти и газа, а также производства СПГ. При этом предприятия активно внедряют отечественные технологии и инженерные решения. Яркий пример — состоявшийся в 2023 году ввод дожимной компрессорной станции — крупнейшего объекта компании «Сахалинская энергия».
Губернатор Валерий Лимаренко по телемосту пообщался с руководством «Сахалинской Энергии» и, в частности, с капитаном танкера «Гранд Елена». Судно отправилось с Сахалина в КНР с крупной партией СПГ на борту. Глава региона пожелал экипажу удачи.
Также на форуме представили традиционную экспозицию предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В демонстрации приняли участие крупные предприятия, задействованные в развитии энергетической отрасли на территории России.
«Мы занимаемся импортозамещением промышленного оборудования. Например, здесь представлены контролеры для управления технологическими процессами — задвижками, датчиками. Наше оборудование принимает сигналы от различных комплектующих и преобразует их в виде специального интерфейса. Таким образом человек может легко взаимодействовать с оборудованием. Наше производство находится в Екатеринбурге. Хотим начать работать на сахалинских нефтегазовых проектах. Соответствующий опыт у нас есть», — поделился инженер по применению продукции компании «РегЛаб» Никита Сосов.
«Мы работаем на Сахалине с 1991 года. Занимаемся комплексными морскими инженерными изысканиями, обеспечением морских работ, оказываем услуги с применением беспилотных летательных аппаратов, инспектируем объекты подводной инфраструктуры. На базе нашей компании имеется сертифицированный класс по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов, мы можем выдавать соответствующие лицензии. Сейчас мы активно используем беспилотники для воздушных обследований трубопроводов, топографической съемки, морских исследований. Участвуем в форуме каждый год, чтобы найти новых партнеров. Полезное мероприятие», — презентовал экспозицию предприятия начальник отдела по работе с государственными органами АО «Ромона» Александр Студенецкий.
Также в дни форума состоялась закладка нового офиса ПАО «Газпром». Это наглядное свидетельство о растущем интересе со стороны компании к Сахалинской области и ее проектам. В течение трех дней на площадке «Нефти и газа Сахалина» пройдут круглые столы, встречи тет-а-тет с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписание стратегических соглашений с правительством Сахалинской области.