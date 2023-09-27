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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 05:07

иллюстрация

Виталий Хоценко и Александр Артемов поздравили омских воспитателей с праздником

27 сентября 2023, 04:06
Фото: Город55
иллюстрация
Первые лица области отметили, что в регионе работают мастера своего дела.

Сегодня, 27 сентября, празднуется профессиональный праздник — День работников дошкольного образования. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артемов поздравили специалистов этой отрасли.

«Детский сад — первая ступень образования, выполняющая важные задачи. Многие сохраняют воспоминания о своем любимом воспитателе, хотя эти годы давно остались позади. В раннем детстве формируются основы личности, приобретаются навыки общения и социального взаимодействия. Очень важно, чтобы рядом с малышами, начинающими познавать жизнь, были любящие, чуткие и внимательные взрослые. В системе дошкольного образования Омской области работают настоящие профессионалы, верные своему призванию. Спасибо за вашу мудрость, терпение и душевное тепло. Желаем вам добра и благополучия! Пусть труд всегда приносит вам радость и благодарный отклик в детских сердцах!» — отметили первые лица региона в поздравлении.

Напомним, что в этом году в Омской области построили еще несколько садов. Так, в поселке Иртышский появилось учреждение для 140 ребят, а Большеречье возвели сад на 101 место. В селе Троицкое также в скором времени появится новый детсад на 310 мест.

В Омской области зарегистрирован и сдан новый детский сад на 101 место
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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