Видео: пожилой мужчина жестоко бьет мальчика в школе во Владивостоке

Видео было снято и отправленный его автором с помощью телефона. Он просит обратить внимание на этот ужас. В комментариях к видео в телеграм-канале «Приморье онлайн» говорится, что в кабинете присутствует также учительница технологии. Предполагается, что она позвала физкультурного учителя, потому что мальчик не слушался ее. Большинство пользователей полагают, что ребенок вел себя очень плохо, что вывело взрослых из себя, пишет ФедералПресс.