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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

По факту этой гибели проводится проверка

В Омске в собственной квартире нашли работника трамвайного депо с перерезанным горлом

27 сентября 2023, 06:03
Фото: 1MI
По факту этой гибели проводится проверка

В Омске с перерезанным горлом нашли слесаря трамвайного депо

Тело мужчины было найдено в его собственной квартире на улице Ватутина.

В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 60-летнего мужчины, тело которого нашли в одной из квартир дома на улице Ватутина, 13.

«Во вторник, 26 сентября, около 14:38 поступил сигнал, что в одной из квартир найдено окровавленное тело мужчины с перерезанным горлом», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место силовики и эксперты осмотрели тело и квартиру и пришли к предварительному выводу, что эта смерть не является криминальной.

Как выяснил Город55, погибший мужчина не имел проблем с законом и трудился слесарем в трамвайном депо. Во всех обстоятельствах его смерти разбираются следователи СКР по Омской области.

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