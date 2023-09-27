В Омске в собственной квартире нашли работника трамвайного депо с перерезанным горлом

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:05
В Омске силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 60-летнего мужчины, тело которого нашли в одной из квартир дома на улице Ватутина, 13.
«Во вторник, 26 сентября, около 14:38 поступил сигнал, что в одной из квартир найдено окровавленное тело мужчины с перерезанным горлом», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место силовики и эксперты осмотрели тело и квартиру и пришли к предварительному выводу, что эта смерть не является криминальной.
Как выяснил Город55, погибший мужчина не имел проблем с законом и трудился слесарем в трамвайном депо. Во всех обстоятельствах его смерти разбираются следователи СКР по Омской области.