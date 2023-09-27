В Омске скверу присвоили имя Владимира Варнавского

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В Омске сквер перед зданием областного Заксобрания назвали именем бывшего спикера Владимира Варнавского. Соответствующий проект постановление разработала мэрия. Инициативу сегодня, 27 сентября, поддержали депутаты Омского горсовета.
Владимир Варнавский ушел из жизни в мае нынешнего года. Политик занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд.
Ранее Город55 рассказывал, что для студентов ОмГТУ учредили стипендию в 50 тысяч рублей имени Владимира Варнавского. На нее могут рассчитывать 5 человек, кандидатов определит вуз.