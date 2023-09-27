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Сквер находится перед зданием Законодательного собрания

В Омске скверу присвоили имя Владимира Варнавского

27 сентября 2023, 05:39
Фото: Яндекс Карты
Сквер находится перед зданием Законодательного собрания
Зеленая территория перед Заксобранием теперь будет носить имя первого спикера регионального парламента.

В Омске сквер перед зданием областного Заксобрания назвали именем бывшего спикера Владимира Варнавского. Соответствующий проект постановление разработала мэрия. Инициативу сегодня, 27 сентября, поддержали депутаты Омского горсовета.

Владимир Варнавский ушел из жизни в мае нынешнего года. Политик занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд.

Ранее Город55 рассказывал, что для студентов ОмГТУ учредили стипендию в 50 тысяч рублей имени Владимира Варнавского. На нее могут рассчитывать 5 человек, кандидатов определит вуз.

Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского
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Омские депутаты согласились дать скверу в центре города имя Владимира Варнавского
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#Общество#Омск#Омская область#Владимир Варнавский#Горсовет#Сквер#Заксобрание#Евгений Игишев
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