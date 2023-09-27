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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

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Ребенок доставлен в больницу

В Омске 12-летняя девочка выпала из 16-этажного дома

27 сентября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Ребенок доставлен в больницу

В Омске 12-летняя девочка выжила при падении из 16-этажного дома

Ребенок выжил и с тяжелыми травмами доставлен в одну из городских больниц.

В эти минуты следователи СКР по Омской области работают на месте ЧП у дома по улице Орджоникидзе 268/1 жилого комплекса «Тарская крепость», где с высоты упала школьница.

«Поступило сообщение, что из этого дома с высоты упала 12-летняя девочка. Ребенок выжил и доставлен в больницу», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Другие детали этого происшествия пока не известны, их на месте и будут устанавливать силовики.

Напомним, что, как ранее сообщал Город55, в минувшие выходные при падении с 4-го этажа выжил 31-летний мужчина.

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