В Омске 12-летняя девочка выпала из 16-этажного дома

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В эти минуты следователи СКР по Омской области работают на месте ЧП у дома по улице Орджоникидзе 268/1 жилого комплекса «Тарская крепость», где с высоты упала школьница.
«Поступило сообщение, что из этого дома с высоты упала 12-летняя девочка. Ребенок выжил и доставлен в больницу», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Другие детали этого происшествия пока не известны, их на месте и будут устанавливать силовики.
Напомним, что, как ранее сообщал Город55, в минувшие выходные при падении с 4-го этажа выжил 31-летний мужчина.