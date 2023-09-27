В Израиле попал в ДТП автобус с 50 школьниками

Posted Сегодня, 20:03
Published Сегодня, 20:03
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Kan.
Предварительные данные указывают на то, что травмы получили подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них находится в критическом состоянии, а трое других получили средние травмы.
Пострадавших доставили в больницу, где их приняли медики. По информации местных СМИ, одному из детей была применена искусственная кома, а также он был подключен к аппарату ИВЛ.
Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства аварии.