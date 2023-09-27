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Posted Сегодня, 20:03

Published Сегодня, 20:03

Modified Сегодня, 20:09

Updated Сегодня, 20:09

В Израиле попал в ДТП автобус с 50 школьниками

27 сентября 2023, 20:03
Автобус, в котором находились 50 школьников, опрокинулся рядом с городом Бейт-Шемеш в Израиле. В результате происшествия пострадали 33 несовершеннолетних.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на радиостанцию Kan.

Предварительные данные указывают на то, что травмы получили подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них находится в критическом состоянии, а трое других получили средние травмы.

Пострадавших доставили в больницу, где их приняли медики. По информации местных СМИ, одному из детей была применена искусственная кома, а также он был подключен к аппарату ИВЛ.

Сейчас проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства аварии.

#Происшествия
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