Унитазы без перегородок. Как в омской школе отремонтировали детский туалет

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«Неполноценный» ремонт был сделан в общеобразовательной школе №10 на ул. 2-я Солнечная. Родители школьников рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок.
Ситуацию объяснили в департаменте образования. Дело в том, что ремонт в школе еще не окончен и находится на контроле. В ближайшее время его планируют завершить полностью, установить перегородки и отремонтировать входную дверь.
«К сожалению, скромные бюджетные возможности не позволяют решить сразу все накопившиеся в образовательных учреждениях проблемы. В рамках выделяемых ассигнований в первую очередь проводится текущий ремонт кровель, помещений, замена окон, ремонт инженерных систем. Так, в летний период в школе № 10 выполнен первый этап ремонта санитарных узлов на сумму более 2 млн рублей», — рассказали в департаменте.