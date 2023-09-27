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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В одной из омских школ после ремонта в туалете не осталось перегородок

Унитазы без перегородок. Как в омской школе отремонтировали детский туалет

27 сентября 2023, 13:29
Фото: Твой Омск

В одной из омских школ после ремонта в туалете не осталось перегородок

Родителям учеников руководство школы объяснило ситуацию нехваткой денег на полноценный ремонт.

«Неполноценный» ремонт был сделан в общеобразовательной школе №10 на ул. 2-я Солнечная. Родители школьников рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок.

Ситуацию объяснили в департаменте образования. Дело в том, что ремонт в школе еще не окончен и находится на контроле. В ближайшее время его планируют завершить полностью, установить перегородки и отремонтировать входную дверь.

«К сожалению, скромные бюджетные возможности не позволяют решить сразу все накопившиеся в образовательных учреждениях проблемы. В рамках выделяемых ассигнований в первую очередь проводится текущий ремонт кровель, помещений, замена окон, ремонт инженерных систем. Так, в летний период в школе № 10 выполнен первый этап ремонта санитарных узлов на сумму более 2 млн рублей», — рассказали в департаменте.
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#Ремонт#Омск#Омская область#Школа#Капитальный ремонт#Новости#Омская школа#Ремонт школ#Анастасия Баянова
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