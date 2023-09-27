Унитазы без перегородок. Как в омской школе отремонтировали детский туалет

«Неполноценный» ремонт был сделан в общеобразовательной школе №10 на ул. 2-я Солнечная. Родители школьников рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок.