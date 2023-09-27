Умерла в больнице. В Омской области мужчина напился и до смерти забил пожилую мать

Ранее Город55 писал о нападении на 11-летнюю девочку. Школьница рассказала о жестоком избиении спустя два дня после этого. На пути к дому ее остановила компания сверстниц, а также девушек, которым было по 15 лет. В избиении участвовали четыре девочки.