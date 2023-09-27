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иллюстрация

Умерла в больнице. В Омской области мужчина напился и до смерти забил пожилую мать

27 сентября 2023, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области мужчина напился и до смерти забил пожилую мать

Задержанного заключили под стражу на два месяца.

В Тевризском районном суде состоялось заседание по уголовному делу 37-летнего жителя Тевриза. Его обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Омской области подал ходатайство об избрании меры пресечения мужчине. По версии следствия, он убил собственную мать.

Инцидент произошел не так давно, 22 сентября, в деревне Кускуны. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил руками и ногами свою 65-летнюю мать. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась в больнице.

Суд решил заключить фигуранта дела под стражу. Обвиняемый будет находиться в течение двух ближайших месяцев в СИЗО города Тара. Пока что судебный акт не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе судов Омской области.

Ранее Город55 писал о нападении на 11-летнюю девочку. Школьница рассказала о жестоком избиении спустя два дня после этого. На пути к дому ее остановила компания сверстниц, а также девушек, которым было по 15 лет. В избиении участвовали четыре девочки.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Убийство#Убийство по неосторожности#Новости#Алина Ясинская
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