Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов

Posted 27 сентября 2023, 06:26
Published 27 сентября 2023, 06:26
Modified 2 октября 2023, 04:34
Updated 2 октября 2023, 04:34
В Омске супругам или близким родственникам умерших чиновников выплатят два оклада ушедшего из жизни госслужащего. Депутаты Горсовета сегодня, 27 сентября, внесли соответствующие поправки в решение «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных служащих города Омска».
«B случае смерти муниципального служащего материальная помощь на оплату отдыха и лечения (в размере двух должностных окладов один раз в календарном году), не полученная им в год смерти, включается в денежное содержание за последний месяц работы муниципального служащего до даты его смерти и выплачивается супругу (супруге) или близким родственникам муниципального служащего», — говорится в тексте пояснительной записки.
Ранее стало известно, что на содержание чиновников и депутатов Омского муниципалитета в 2023 году планируется потрать 1 млрд 709 млн рублей. Это на 200 млн больше, чем в 2022 году.