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Скончался первый президент ПФК ЦСКА Виктор Мурашко

27 сентября 2023, 20:10
Умер первый президент ПФК ЦСКА Виктор Мурашко. Ему было 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Виктор Мурашко занимал разные должности в команде и стал первым президентом клуба. Под его руководством ЦСКА стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.

Коллеги Мурашко по команде выразили искренние соболезнования его родным и близким, пишет 360tv.ru.

Пока нет информации о причинах его смерти.

Прощание с тренером состоится 29 сентября в 12:00. Церемония пройдет в соборе Всемилостивого Спаса Скорбя на Новослободской улице в Москве.

#Общество
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