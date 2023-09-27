Скончался первый президент ПФК ЦСКА Виктор Мурашко

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Виктор Мурашко занимал разные должности в команде и стал первым президентом клуба. Под его руководством ЦСКА стали чемпионами СССР и обладателями Кубка СССР.
Коллеги Мурашко по команде выразили искренние соболезнования его родным и близким, пишет 360tv.ru.
Пока нет информации о причинах его смерти.
Прощание с тренером состоится 29 сентября в 12:00. Церемония пройдет в соборе Всемилостивого Спаса Скорбя на Новослободской улице в Москве.