С 1 октября несовершеннолетним омичам будет запрещено находиться на улице после 22: 00

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Такой закон действует на территории региона с 2009 года. Согласно ему, с 1 октября несовершеннолетним запрещено находиться на улице в ночное время без сопровождения взрослых.
Нарушение этого правила может повлечь за собой наказание. Несоблюдение комендантского часа предусматривает административную ответственность родителей или законных представителей детей, не достигших 18-ти лет по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ: ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Если ребенок, не достигший совершеннолетия, задержан на улице после 22:00, сотрудники органов будут обязаны уведомить об этом его родителей в течение трех часов после задержания и отвезти домой.
Отметим, что ранее допустимым считалось нахождение несовершеннолетних омичей на улице до 23:00, однако в актуальной редакции закона время на час уменьшено.