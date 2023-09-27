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Published Сегодня, 12:47

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С 1 октября несовершеннолетним омичам будет запрещено находиться на улице после 22: 00

27 сентября 2023, 12:47
Фото: 1MI
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Согласно закону Омской области, комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Такой закон действует на территории региона с 2009 года. Согласно ему, с 1 октября несовершеннолетним запрещено находиться на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

Нарушение этого правила может повлечь за собой наказание. Несоблюдение комендантского часа предусматривает административную ответственность родителей или законных представителей детей, не достигших 18-ти лет по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ: ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Если ребенок, не достигший совершеннолетия, задержан на улице после 22:00, сотрудники органов будут обязаны уведомить об этом его родителей в течение трех часов после задержания и отвезти домой.

Отметим, что ранее допустимым считалось нахождение несовершеннолетних омичей на улице до 23:00, однако в актуальной редакции закона время на час уменьшено.

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#Омск#Омская область#Несовершеннолетние дети#Новости#Несовершеннолетний#Ограничительные меры#Ограничения#Анастасия Баянова#Комендантский час
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