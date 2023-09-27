Российский симулятор полета дронов представлен в стране

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Он позволяет пользователям самостоятельно выбирать условия полета, начиная от погоды и времени суток, и заканчивая моделью дрона с разными характеристиками, такими как скорость, грузоподъемность и дальность связи, пишет RT.
Кроме того, доступны опции для создания электромагнитной помехи, разработки сценариев для различных типов местности и добавления разного рода техники на карту.
Этот комплекс был разработан в рамках Национальной технологической инициативы и является результатом работы участника Кружкового движения.