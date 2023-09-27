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Published Сегодня, 12:06

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Updated Сегодня, 12:09

Российский симулятор полета дронов представлен в стране

27 сентября 2023, 12:06
В России представили совершенно национальную версию симулятора полетов дронов. Этот программно-аппаратный комплекс, называемый «Квадросим», разработан для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов любого уровня.

Он позволяет пользователям самостоятельно выбирать условия полета, начиная от погоды и времени суток, и заканчивая моделью дрона с разными характеристиками, такими как скорость, грузоподъемность и дальность связи, пишет RT.

Кроме того, доступны опции для создания электромагнитной помехи, разработки сценариев для различных типов местности и добавления разного рода техники на карту.

Этот комплекс был разработан в рамках Национальной технологической инициативы и является результатом работы участника Кружкового движения.

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