Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

Обычно работодатели требуют от своих сотрудников не разглашать размеры зарплаты (это было ответом 48% респондентов), следовать строгому дресс-коду и избегать свободной формы одежды (47%), не использовать гаджеты (46%) и социальные сети (46%) в рабочее время, не выражать негативное мнение о компании, ее продукции или услугах (40%), не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фотографии в интернете (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративные мероприятия (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%) и не использовать парфюм (2%).