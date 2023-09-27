Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Однако помимо этих двух запретов, респонденты также упомянули другие необычные требования работодателей, пишет RT. Некоторые из них — запрет ставить лайки публикациям, критикующим руководство, отказываться от помощи низкоквалифицированным коллегам, ношение только телесных колготок, запрет на покупку акций у конкурентов, использование техники Apple на рабочем месте и запрет на отмечание дня рождения в офисе.
Обычно работодатели требуют от своих сотрудников не разглашать размеры зарплаты (это было ответом 48% респондентов), следовать строгому дресс-коду и избегать свободной формы одежды (47%), не использовать гаджеты (46%) и социальные сети (46%) в рабочее время, не выражать негативное мнение о компании, ее продукции или услугах (40%), не слушать музыку на рабочем месте (29%), не публиковать откровенные фотографии в интернете (19%), не курить (15%), не пропускать корпоративные мероприятия (7%), не читать новости на работе (4%), не дружить с коллегами (3%) и не использовать парфюм (2%).
Опрос показал, что почти треть респондентов (29%) заявили, что запреты в компании не окажут на них влияния при выборе работы, 55% будут руководствоваться обстоятельствами, а 26% точно не будут готовы принять предложение.
Половина опрошенных (50%) считает, что строгие корпоративные правила важны, но должны быть послабления. 44% считают, что запреты приводят к выгоранию и текучке кадров. Только 6% согласны с тем, что жесткие правила нужны для дисциплинирования команды.
Отмечается, что в опросе приняли участие 2560 работающих респондентов в возрасте от 25 до 55 лет из всех регионов России. Большинство из них (65%) сталкивались с корпоративными запретами в процессе своей трудовой деятельности.