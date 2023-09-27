Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину

Согласно уставу региона, все члены правительства Омской области подали в отставку в пятницу, 22 сентября. Заместители председателей и министры при этом не прекращают выполнять свои рабочие обязанности. Дело в том, что в конце прошлой недели состоялась инаугурация Виталия Хоценко, который официально стал губернатором Омской области.