Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Согласно уставу региона, все члены правительства Омской области подали в отставку в пятницу, 22 сентября. Заместители председателей и министры при этом не прекращают выполнять свои рабочие обязанности. Дело в том, что в конце прошлой недели состоялась инаугурация Виталия Хоценко, который официально стал губернатором Омской области.
Как прокомментировала NGS55.RU его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, правительство будет в отставке до тех пор, пока Хоценко не утвердит команду. Пока что чиновники работают в статусах исполняющих обязанности.
«С учетом требований федерального законодательства данная процедура может занимать несколько месяцев. Новое правительство Омской области вступит в свои полномочия после принятия распоряжения губернатора Омской области о его формировании», — добавила она.
Напомним, что на выборах за Хоценко проголосовали 389 634 человека. Большая часть голосов (76,33%) избирателей была отдана ему. Ранее он рассказывал, какие кадровые перестановки возможны после его инаугурации. Тогда еще врио губернатора говорил, что кардинальных изменений не произойдет.