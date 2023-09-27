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Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

иллюстрация

Правительство Омской области ушло в отставку. Объясняем причину

27 сентября 2023, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация

Правительство Омской области ушло в отставку с конца прошлой недели

Чиновники при этом продолжают делать свою работу.

Согласно уставу региона, все члены правительства Омской области подали в отставку в пятницу, 22 сентября. Заместители председателей и министры при этом не прекращают выполнять свои рабочие обязанности. Дело в том, что в конце прошлой недели состоялась инаугурация Виталия Хоценко, который официально стал губернатором Омской области.

Как прокомментировала NGS55.RU его пресс-секретарь Мина Ахвердиева, правительство будет в отставке до тех пор, пока Хоценко не утвердит команду. Пока что чиновники работают в статусах исполняющих обязанности.

«С учетом требований федерального законодательства данная процедура может занимать несколько месяцев. Новое правительство Омской области вступит в свои полномочия после принятия распоряжения губернатора Омской области о его формировании», — добавила она.

Напомним, что на выборах за Хоценко проголосовали 389 634 человека. Большая часть голосов (76,33%) избирателей была отдана ему. Ранее он рассказывал, какие кадровые перестановки возможны после его инаугурации. Тогда еще врио губернатора говорил, что кардинальных изменений не произойдет.

Хоценко рассказал о кадровых перестановках в омском правительстве после инаугурации
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#Политика#Омск#Омская область#Правительство#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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