Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Иллюстрация

Овощи с паразитами, снос аварийных домов и унитазы без перегородок. Омск сегодня

27 сентября 2023, 15:09
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня во версии Города55.

Новость №1. В Омске задержали очередную партию опасной продукции из Казахстана

Контролем за качеством и безопасностью зарубежных овощей занималось управление Россельхознадзора. Образцы из партии были отправлены на исследование в Сибирский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В ходе проверки оказалось, что партия казахстанских перцев, общий вес которой составляет 18 тонн, заражена. В овощах нашли опасный карантинный объект — повилику. Повилика — вид паразитических растений, отнесенных к категории карантинных сорняков.

«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске признали аварийными два многоквартирных дома

Здания располагаются по адресам: улица 27-я Северная, 14 и поселок Волжский, 6. Постановления о сносе домов, подписанные мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали сегодня, 27 сентября, на сайте городской администрации. Жильцов планируют расселить из них до конца 2023 года.

Унитазы без перегородок. Как в омской школе отремонтировали детский туалет
Узнать подробнее

Новость №3. В одной из омских школ после ремонта в туалете не осталось перегородок

Родители учеников школы №10 рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок. Ситуацию объяснили в департаменте образования. Дело в том, что ремонт в школе еще не окончен и находится на контроле. В ближайшее время его планируют завершить полностью, установить перегородки и отремонтировать входную дверь.

#Ремонт#Омск#Омская область#Школа#Аварийное жилье#Овощи#Капитальный ремонт#Аварийные дома#Новости#Импорт#Итоги дня#Овощи и фрукты#Аварийный дом#Школы#Поставка#Аварийное здание#Анастасия Баянова#Расслеление
Подпишитесь
Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов
Сегодня, 06:26
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ
Сегодня, 07:09
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Сегодня, 07:30
«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
Сегодня, 08:43
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Сегодня, 08:46