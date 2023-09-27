Овощи с паразитами, снос аварийных домов и унитазы без перегородок. Омск сегодня

Родители учеников школы №10 рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок. Ситуацию объяснили в департаменте образования. Дело в том, что ремонт в школе еще не окончен и находится на контроле. В ближайшее время его планируют завершить полностью, установить перегородки и отремонтировать входную дверь.