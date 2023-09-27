Овощи с паразитами, снос аварийных домов и унитазы без перегородок. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Новость №1. В Омске задержали очередную партию опасной продукции из Казахстана
Контролем за качеством и безопасностью зарубежных овощей занималось управление Россельхознадзора. Образцы из партии были отправлены на исследование в Сибирский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В ходе проверки оказалось, что партия казахстанских перцев, общий вес которой составляет 18 тонн, заражена. В овощах нашли опасный карантинный объект — повилику. Повилика — вид паразитических растений, отнесенных к категории карантинных сорняков.
Новость №2. В Омске признали аварийными два многоквартирных дома
Здания располагаются по адресам: улица 27-я Северная, 14 и поселок Волжский, 6. Постановления о сносе домов, подписанные мэром Омска Сергеем Шелестом, опубликовали сегодня, 27 сентября, на сайте городской администрации. Жильцов планируют расселить из них до конца 2023 года.
Новость №3. В одной из омских школ после ремонта в туалете не осталось перегородок
Родители учеников школы №10 рассказали, что для обеспечения приватности детей во время похода в туалет, им приходится караулить друг друга и стоять у дверей. Руководство также не может исправить ситуацию, так как не имеет денег на установку перегородок или кабинок. Ситуацию объяснили в департаменте образования. Дело в том, что ремонт в школе еще не окончен и находится на контроле. В ближайшее время его планируют завершить полностью, установить перегородки и отремонтировать входную дверь.