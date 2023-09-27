Опасность есть до сих пор. Стало известно, сколько омичей пострадали от укусов клещей

По данным Роспотребнадзора, за прошедший период 2023 годе в медицинские организации региона обратились 4833 человек, в том числе 1417 детей, пострадавших от укусов клещей. Эти цифры не превышают среднемноголетних значений. Также отмечается, что с начала года против клещевого энцефалита привито более 91 тысячи человек.