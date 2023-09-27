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Опасность есть до сих пор. Стало известно, сколько омичей пострадали от укусов клещей

27 сентября 2023, 10:39
Фото: 1MI
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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько омичей пострадали от укусов клещей в 2023

Управление подсчитало количество пострадавших за 9 месяцев 2023 года, а также напомнило о том, как обезопасить себя от укуса переносчика энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, за прошедший период 2023 годе в медицинские организации региона обратились 4833 человек, в том числе 1417 детей, пострадавших от укусов клещей. Эти цифры не превышают среднемноголетних значений. Также отмечается, что с начала года против клещевого энцефалита привито более 91 тысячи человек.

98,6% клещей, снятых с людей, исследованы в специализированных лабораториях. Чаще всего они заражены боррелиями — 11% клещей, снятых с людей, являются переносчиками именно этих бактерий. Еще 1,3% переносят анаплазмозу человека и клещевой энцефалит, а возбудителями эрлихиоза является 1,1%.

«Взрослые иксодовые клещи опасны в любое время года, но особенно весной и осенью. Продолжительность осенней активности клещей зависит от погоды. Если октябрь будет теплым, то клещи будут опасными не меньше, чем в мае. Ведь они впадают в спячку только при низких температурах», — рассказали в пресс-службе омского Роспотребнадзора.

В управлении также отметили, что не стоит забывать о простых правилах. Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, нужно одевать одежду с длинными рукавами и штанины на резинке, а волосистую часть головы покрывать плотной кепкой. Если укус все-таки произошел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

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#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Клещевой энцефалит#Клещ#Обработка от клещей#Энцефалит#Управление Роспотребнадзора#Анастасия Баянова
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