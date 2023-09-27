Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ

В медучреждении, по наблюдениям пациентов и врачей, отсутствует необходимое для лечения и диагностики оборудование. Также здесь приходится мириться с соседями-тараканами, грязью, ужасными матрасами и качеством питания. Нет в больнице и горячей воды.