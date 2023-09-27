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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:12

иллюстрация

Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ

27 сентября 2023, 07:09
Фото: Город55
иллюстрация
Недовольны состоянием медучреждения не только пациенты, но и сами врачи.

В министерстве здравоохранения Омской области начали проверку по факту жалоб, которые оставили пациенты и врачи Любинской центральной районной больницы. Местные жители рассказали, что крайне недовольны состоянием автомобилей скорой помощи, самого учреждения и сообщили о кадровом дефиците в медучреждении.

Кроме того, сельчане негативно отзываются по поводу работу главного врача больницы. Девять последних лет на этой должности работает Татьяна Тешкина. Петицию с требованием ее отставки подписал больше ста человек, писал ранее Город55.

В медучреждении, по наблюдениям пациентов и врачей, отсутствует необходимое для лечения и диагностики оборудование. Также здесь приходится мириться с соседями-тараканами, грязью, ужасными матрасами и качеством питания. Нет в больнице и горячей воды.

В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
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#Омск#Омская область#Жалобы#Медицина#Новости#Минздрав Омской области#Алина Ясинская
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