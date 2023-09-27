Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В министерстве здравоохранения Омской области начали проверку по факту жалоб, которые оставили пациенты и врачи Любинской центральной районной больницы. Местные жители рассказали, что крайне недовольны состоянием автомобилей скорой помощи, самого учреждения и сообщили о кадровом дефиците в медучреждении.
Кроме того, сельчане негативно отзываются по поводу работу главного врача больницы. Девять последних лет на этой должности работает Татьяна Тешкина. Петицию с требованием ее отставки подписал больше ста человек, писал ранее Город55.
В медучреждении, по наблюдениям пациентов и врачей, отсутствует необходимое для лечения и диагностики оборудование. Также здесь приходится мириться с соседями-тараканами, грязью, ужасными матрасами и качеством питания. Нет в больнице и горячей воды.