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Нутрициолог советует употреблять богатые калием продукты для нормальной работы сердца

27 сентября 2023, 15:39
Одним из самых главных химических элементов, обеспечивающих нормальную работу сердца, выступает калий. Нутрициолог Ксения Биткова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты стоит употреблять в пищу, чтобы восполнить дефицит калия в организме и защитить сердце.

Как сообщает NEWS.ru, среди продуктов с высоким содержанием калия эксперт отмечает мясо, печень, рыбу и морепродукты (устрицы, моллюски), бурый рис, морковь, лук, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капусту, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики.

Калий защищает центральную нервную систему и кровеносные сосуды, помогает соблюдать баланс жидкости и электролитов, спасает организм от потери кальция, снижает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды.

По словам эксперта, калий лучше усваивается благодаря магнию и витамину B6, а такие элементы, как медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9, наоборот, не дают калию накапливаться в организме. Примечательно, что дефицит калия может наступить при чрезмерном употреблении кофе, продуктов с содержанием сахара, спиртного.

Биткова добавила, что растительная пища, содержащая калий, помогает избавиться от избытка натрия.

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