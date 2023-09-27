Нутрициолог советует употреблять богатые калием продукты для нормальной работы сердца

По словам эксперта, калий лучше усваивается благодаря магнию и витамину B6, а такие элементы, как медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9, наоборот, не дают калию накапливаться в организме. Примечательно, что дефицит калия может наступить при чрезмерном употреблении кофе, продуктов с содержанием сахара, спиртного.