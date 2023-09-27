Нутрициолог советует употреблять богатые калием продукты для нормальной работы сердца

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Как сообщает NEWS.ru, среди продуктов с высоким содержанием калия эксперт отмечает мясо, печень, рыбу и морепродукты (устрицы, моллюски), бурый рис, морковь, лук, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капусту, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики.
Калий защищает центральную нервную систему и кровеносные сосуды, помогает соблюдать баланс жидкости и электролитов, спасает организм от потери кальция, снижает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды.
По словам эксперта, калий лучше усваивается благодаря магнию и витамину B6, а такие элементы, как медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B9, наоборот, не дают калию накапливаться в организме. Примечательно, что дефицит калия может наступить при чрезмерном употреблении кофе, продуктов с содержанием сахара, спиртного.
Биткова добавила, что растительная пища, содержащая калий, помогает избавиться от избытка натрия.