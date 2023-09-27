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Published Сегодня, 15:23

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В Омской области во время работы в такси мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Не первый раз. В Омской области водитель такси изнасиловал 13-летнюю школьницу

27 сентября 2023, 15:23
Фото: 1MI

В Омской области во время работы в такси мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Страшное происшествие случилось в селе Лузино Омского района.

По версии следствия, 23 сентября мужчина, подрабатывая водителем такси, изнасиловал 13-летнюю местную жительницу. Более того, во время следственных проверок выяснилось, что это его не первое подобное преступление. Предварительно установлена его причастность к разврату несовершеннолетних в других населенных пунктах Омского района.

Региональная прокуратура поставила на контроль ход расследования всех обстоятельств произошедшего и завела уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины-насильника по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. б ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних) с наказанием до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Лузино произошла еще одна страшная история, связанная с детьми. Жительница села опубликовала объявление о продаже своего ребенка на сайте для покупки вещей. В публикации она указала, что находится в Новосибирске, однако обман был быстро раскрыт. Сейчас в ситуации продолжают разбираться следственные органы.

«Любит качели». Прокуратура проверит объявление о продаже ребенка из Омской области
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#Омск#Омская область#Такси#Уголовное дело#Новости#Насилие над детьми#Насилие над несовершеннолетними#Насилие#Анастасия Баянова
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