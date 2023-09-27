Не первый раз. В Омской области водитель такси изнасиловал 13-летнюю школьницу

Напомним, что недавно в Лузино произошла еще одна страшная история, связанная с детьми. Жительница села опубликовала объявление о продаже своего ребенка на сайте для покупки вещей. В публикации она указала, что находится в Новосибирске, однако обман был быстро раскрыт. Сейчас в ситуации продолжают разбираться следственные органы.