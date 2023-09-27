Не долго радовались. В новых омских автобусах двери не открываются без толчка

Омичи рассказали, что новые автобусы, которые только вчера Сергей Шелест анонсировал в своем телеграм-канале, работают не совсем исправно. Оказалось, что открытие и закрытие дверей зависит от силы пассажиров. Чтобы открыть заднюю дверь в одном из новых автобусов, омичам пришлось толкать ее, такой же механизм используется и для средней двери, но уже для закрытия. Также во время поездки в дверях остаются щели.