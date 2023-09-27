Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В новых омских автобусах пассажиры не могут открыть дверь без толчка

Не долго радовались. В новых омских автобусах двери не открываются без толчка

27 сентября 2023, 13:12
Фото: Город55

В новых омских автобусах пассажиры не могут открыть дверь без толчка

На сомнительную работу недавно завезенных автобусов пожаловались пользователи городского общественного транспорта.

Омичи рассказали, что новые автобусы, которые только вчера Сергей Шелест анонсировал в своем телеграм-канале, работают не совсем исправно. Оказалось, что открытие и закрытие дверей зависит от силы пассажиров. Чтобы открыть заднюю дверь в одном из новых автобусов, омичам пришлось толкать ее, такой же механизм используется и для средней двери, но уже для закрытия. Также во время поездки в дверях остаются щели.

Однако администрация города объяснила эту ситуацию и опровергла сообщения жителей. Дело в том, что двери в автобусах открываются только после полной остановки.

«В новых автобусах по маршруту № 33, в том числе в машине под гаражным номером 710, двери открываются после полной остановки. Соответственно, автобус начинает движение после закрытия всех дверей. В данный момент все двери исправны и щелей в дверях нет», — уверили в администрации.

Но есть и другое объяснение странной работы дверных механизмов. В мэрии отметили, что приборная панель новых автобусов состоит из множества современных датчиков и сильно отличается от предыдущих. Есть вероятность, что систему пока не отладили, и потому случаются неполадки.

Фото: Город55
Хоценко и Шелест передали в парк омского транспорта 20 новых автобусов
Узнать подробнее
#Омск#Автобусный маршрут#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Супругам умерших омских чиновников выдадут матпомощь в виде двух окладов
Сегодня, 06:26
Снова парковка? Омичей заинтересовали экскаваторы у здания Сбербанка на Водниках
Сегодня, 04:01
Омский минздрав начал проверку после массовых жалоб на работу Любинской ЦРБ
Сегодня, 07:09
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Сегодня, 07:30
«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
Сегодня, 08:43
Омичи рассказали, какие вещи чаще всего теряют в путешествиях
Сегодня, 08:46