Не долго радовались. В новых омских автобусах двери не открываются без толчка

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Омичи рассказали, что новые автобусы, которые только вчера Сергей Шелест анонсировал в своем телеграм-канале, работают не совсем исправно. Оказалось, что открытие и закрытие дверей зависит от силы пассажиров. Чтобы открыть заднюю дверь в одном из новых автобусов, омичам пришлось толкать ее, такой же механизм используется и для средней двери, но уже для закрытия. Также во время поездки в дверях остаются щели.
Однако администрация города объяснила эту ситуацию и опровергла сообщения жителей. Дело в том, что двери в автобусах открываются только после полной остановки.
«В новых автобусах по маршруту № 33, в том числе в машине под гаражным номером 710, двери открываются после полной остановки. Соответственно, автобус начинает движение после закрытия всех дверей. В данный момент все двери исправны и щелей в дверях нет», — уверили в администрации.
Но есть и другое объяснение странной работы дверных механизмов. В мэрии отметили, что приборная панель новых автобусов состоит из множества современных датчиков и сильно отличается от предыдущих. Есть вероятность, что систему пока не отладили, и потому случаются неполадки.