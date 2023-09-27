На Ямале установлены личности трех погибших на пожаре женщин

Власти окружной столицы обещали предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Те, кто нуждался в помощи, были размещены в гостинице «Обь», а остальные пострадавшие получили приют у родственников. Детям будет предоставлена школьная учебная принадлежность, а также организован подвоз в школу. Восстановительные работы будут завершены до начала холодов.