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На Ямале установлены личности трех погибших на пожаре женщин

27 сентября 2023, 09:56
На Ямале сотрудники расследовательных органов определили личности трех женщин, которые погибли в результате пожара. Уголовное дело было возбуждено в связи с этой трагедией.

Пожар произошел в аварийном доме № 36 на улице Чапаева, пишет ФедералПресс.

По данным следствия, в ночь на 27 сентября 2023 года, в Салехарде при тушении пожара в многоквартирном жилом доме на улице Чапаева обнаружены тела трех человек. Региональное следственное управление сообщило об этом.

Власти окружной столицы обещали предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Те, кто нуждался в помощи, были размещены в гостинице «Обь», а остальные пострадавшие получили приют у родственников. Детям будет предоставлена школьная учебная принадлежность, а также организован подвоз в школу. Восстановительные работы будут завершены до начала холодов.

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