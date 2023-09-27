На Ямале установлены личности трех погибших на пожаре женщин

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Пожар произошел в аварийном доме № 36 на улице Чапаева, пишет ФедералПресс.
По данным следствия, в ночь на 27 сентября 2023 года, в Салехарде при тушении пожара в многоквартирном жилом доме на улице Чапаева обнаружены тела трех человек. Региональное следственное управление сообщило об этом.
Власти окружной столицы обещали предоставить всю необходимую помощь пострадавшим. Те, кто нуждался в помощи, были размещены в гостинице «Обь», а остальные пострадавшие получили приют у родственников. Детям будет предоставлена школьная учебная принадлежность, а также организован подвоз в школу. Восстановительные работы будут завершены до начала холодов.