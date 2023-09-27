На Африку обрушилась волна вспышек холеры

С начала весны 2022 года на юге Сахары стали часто возникать случаи вспышек холеры. Наибольшее количество зараженных — более 60 тысяч человек — было обнаружено в Малави. В 2023 году вспышки холеры были зарегистрированы в 14 африканских странах.