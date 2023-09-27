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На Африку обрушилась волна вспышек холеры

27 сентября 2023, 11:22
В Зимбабве произошло новое распространение холеры, что привело к смерти 12 человек. Эту информацию дал министр здравоохранения и охраны здоровья детей Дуглас Момбешора, пишет Pravda.Ru.

Эпицентр вспышки холеры стал провинция Маникаленд. По данным агентства Xinhua, за последний месяц было подтверждено 152 случая заболевания холерой, в результате которых погибли 12 человек. Момбешора отметил, что правительство предприняло все необходимые меры для контроля этой эпидемии.

Недавно, в мае, также была зафиксирована вспышка холеры в Хараре.

С начала весны 2022 года на юге Сахары стали часто возникать случаи вспышек холеры. Наибольшее количество зараженных — более 60 тысяч человек — было обнаружено в Малави. В 2023 году вспышки холеры были зарегистрированы в 14 африканских странах.

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